В Одесі гримлять вибухи: є поранені, 'прильоти' і пожежі після удару дронів РФ

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Потужні вибухи гримлять в Одесі ввечері, 13 квітня, місто перебуває під ударом російських безпілотників-камікадзе.
Про те, що Одесу атакують ворожі дрони повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов.
"У місті чути вибухи!", - написав Труханов. При цьому він закликав жителів перебувати в укриттях.
Водночас через кілька хвилин після повідомлення він вказав, що в Одесі знову пролунали вибухи.
Зазначимо, що ввечері 13 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Подробиці удару РФ по Одесі
Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало четверо людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі, є загоряння, написав він.
Додамо, що в Мережі опублікували кадри з наслідками удару російських БПЛА по Одесі. Зокрема, під удар дронів РФ потрапили автомобілі, що рухалися. Також є інформація про влучання по медустанові.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ворог атакував Київ 30 дронами. У ніч на 13 квітня країна-агресор Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів.
Напередодні російські окупанти вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.
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Хто такий Олег Кіпер
Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.
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