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В Одесі гримлять вибухи: є поранені, "прильоти" і пожежі після удару дронів РФ

Олексій Тесля
13 квітня 2025, 23:12
373
Увечері 13 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Скріншот
РФ вдарила по Одесі дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Унаслідок удару постраждали чотири людини
  • Одеса перебуває під ударом російських дронів
  • Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники

Потужні вибухи гримлять в Одесі ввечері, 13 квітня, місто перебуває під ударом російських безпілотників-камікадзе.

Про те, що Одесу атакують ворожі дрони повідомив у Telegram мер міста Геннадій Труханов.

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"У місті чути вибухи!", - написав Труханов. При цьому він закликав жителів перебувати в укриттях.

Водночас через кілька хвилин після повідомлення він вказав, що в Одесі знову пролунали вибухи.

Зазначимо, що ввечері 13 квітня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

В Одесі гримлять вибухи: є поранені, 'прильоти' і пожежі після удару дронів РФ
/ Главред

Подробиці удару РФ по Одесі

Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. За попередньою інформацією, внаслідок удару постраждало четверо людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автомобілі, є загоряння, написав він.

Додамо, що в Мережі опублікували кадри з наслідками удару російських БПЛА по Одесі. Зокрема, під удар дронів РФ потрапили автомобілі, що рухалися. Також є інформація про влучання по медустанові.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ворог атакував Київ 30 дронами. У ніч на 13 квітня країна-агресор Росія атакувала Україну безпілотниками. Лише на Київ та його околиці летіло 30 ворожих дронів.

Напередодні російські окупанти вдарили по Україні дронами. Основна атака була спрямована на Київ і Харків. У Києві внаслідок удару спалахнули пожежі у двох районах.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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Хто такий Олег Кіпер

Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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