До 100 тис. військових і 13 тис. цивільних: Зеленський назвав втрати України у війні

Український народ платить найвищу можливу ціну в цій війні, сказав президент.

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Зеленський розповів про втрати України на війні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Скільки цивільних, зокрема дітей, загинуло з початку вторгнення РФ

Які втрати серед військових з лютого 2022 року

Президент України Володимир Зеленський озвучив статистику втрат, яких зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Як заявив президент в інтерв'ю програмі "60 хвилин" на американському каналі CBS, окупанти здійснили 1 700 атак на школи. Зруйновано 780 медустанов. Загинуло понад 600 дітей.

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Також Зеленський заявив про 13 тис. загиблих цивільних і до 100 тис. втрат серед військових.

"Наш народ платить найвищу можливу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші - все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше - ми віддали (життя, - ред.) наших людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у квітні окупанти влаштували кілька кривавих атак на Україну: 13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум, а ввечері 4 квітня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу. Загинуло багато людей.

Про що ще говорив Зеленський

Як писав Главред, Зеленський заявив, що зараз на карту поставлено безпеку всього світу, є ризик світової війни. За його словами, повномасштабна війна з Росією може загостритися, якщо Україна за підтримки своїх союзників не виступить рішуче проти подальшого військового просування РФ.

Також Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план.

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - звернувся звернувся президент України до свого американського колеги.

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Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Уперше президент України Володимир Зеленський назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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