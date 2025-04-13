Україна та РФ проведуть важливі переговори: ЗМІ дізналися, де і коли пройде зустріч

Переговори між офіційними представниками України та Росії пройдуть в Анкарі.

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У Туреччині анонсували переговори України та Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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У Туреччині 15–16 квітня пройдуть переговори між Україною та РФ

Основна тема — безпека в Чорному морі

Офіційні представники України та Росії проведуть переговори у Туреччині. Зустріч відбудеться 15-16 квітня. Про це повідомило видання CNN Turk.

За інформацією видання від Міністерства оборони Туреччини, переговори російських і українських офіційних осіб пройдуть в Командуванні Військово-морських сил у Анкарі.

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Основною темою переговорів стане безпекова ситуація в Чорному морі. Очікується, що сторони торкнуться питання безпечного проходу цивільних суден.

Регультати переговорів у Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, переговори між США, Україною та Росією, що відбулися 23–25 березня в Ер-Ріяді, завершилися попередніми домовленостями щодо безпеки судноплавства в Чорному морі та захисту енергетичної інфраструктури. Росія зобов'язалася припинити атаки на енергосистему України, а також не використовувати комерційні судна у військових цілях, проте домовленості так і не запрацювали.

9 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного тижня може відбутися новий раунд переговорів із США щодо можливого припинення вогню. Він зазначив, що Росія порушує домовленості про енергетичне перемир’я.

Як повідомляв Главред, 10 квітня у Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між США та Росією. Як заявила речниця Держдепу Теммі Брюс, обговорюватили винятково технічні питання, зокрема відновлення роботи посольств. Війна в Україні та інші політичні чи безпекові теми не стояли на порядку денному.

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