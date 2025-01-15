Масований удар по Україні та обмін полонених: головні новини України (дайджест)

Новини України 15 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 15 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, facebook.com/​DonaldTrump, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці

У ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому Оленя Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Пізніше злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

В Україні вводять екстрені вимкнення електроенергії: де не буде світла

У середу, 15 січня, через масовану атаку країни-агресора Росії на Україну в деяких областях запровадили екстрені відключення світла.

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Перші вимкнення відбулись у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Масштабна пожежа в РФ: у Волгограді спалахнув нафтопереробний завод

У ніч на 15 січня у російському Волгограді сталась масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл". Про це пише Astra.

Зазначається, що пожежа почалась близько четвертої ранку за місцевим часом у Красноармійському районі Волгограда. У мережі місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

У ніч на середу, 15 січня, агресори з Росії вдарили крилатими ракетами по двох об’єктах критичної інфраструктури у Львівській області. З Чорного моря летіли "Калібри", атакувала балістика. Деталями поділився голова ЛОВА Максим Козицький на своїй сторінці в Telegram.

Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Сьогодні, 15 січня, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи",- заявив очільник України на своїй сторінці в Telegram.

Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

Армія країни-агресора Росії намагається якомога швидше захопити повністю місто Торецьк. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не полишає спроб повністю захопити місто Торецьк і докладає для цього всіх зусиль. Він здійснює масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовує тактичну авіацію для ударів по території громади. Попри це, наші Збройні Сили дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю", - наголосив він.

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

У середу, 15 січня, Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 315 нардепів.

Зеленський приїхав до Польщі: у чому мета візиту і з ким він зустрінеться

У середу, 16 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. У столиці Польщі у нього запланована зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою і польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Як повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі журналістам, зустріч Зеленського і Туска незабаром розпочнеться.

Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника.

Країна-агресор Росія намагається поцілити по газосховищу на Заході України, але їй не вдасться цього зробити. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

За його словами, мета росіян – щоб відбувся вибух, палало газосховище й Україна втратила його.

Козир у рукаві: у Байдена придумали хитрий план для переговорів із РФ - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати заморожені російські активи як важіль тиску на Кремль.

Американські чиновники нібито переконують європейських партнерів підтримати виведення близько 300 млрд російських активів на новий депозитний рахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України. Зокрема, зняти ці гроші можна буде тільки в рамках майбутньої мирної угоди. Про це пише CNN з посиланням на двох посадовців в адміністрації, які побажали зберегти анонімність.

У четвер, 16 січня, по всій Україні опадів не прогнозується, лише в Карпатах випадатиме невеликий мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate.

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно із законом, кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

за допомогою електронного кабінету;

особистого прибуття до ТЦК та СП.

Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Дональд Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше, однак зараз часові рамки дещо змістилися. Про це пише Reuters з посиланням на радників новообраного президента США.

У команді Трампа, признають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

Захисники Маріуполя й Азовсталі вдома: в Україну повернулись 25 полонених

У середу, 15 січня, в Україну повернулись ще 25 полонених. Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав президент.

"Заборона і зараз діє": в МЗС вказали на деталь в переговорах про мир з РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не вестиме прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Він нагадав, що рішення РНБО про заборону таких переговорів залишається чинним. Крім того, Україна не готова поступитися своїм прагненням вступити до НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр

На Лиманському напрямку українські захисники мають значну перевагу над російськими військами завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це в ефірі телемарафону розповів командир 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Павло Юрчук.

Гарантії безпеки та введення західних військ: головне з пресконференції Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 15 січня провели важливі переговори, що охопили ключові питання двосторонньої співпраці та міжнародної безпеки. Сторони обговорили спільні зусилля для зміцнення регіональної стабільності, підтримку України в умовах російської агресії та подальшу інтеграцію до європейських і євроатлантичних структур, повідомляє Офіс президента.

РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

Під час масованої атаки по Україні в ніч на 15 січня російські війська застосували крилаті ракети Х-55СМ із масо-габаритними макетами бойових частин. Метою таких дій є спроба заплутати українську протиповітряну оборону. Про це пише видання Defense Express.

Вступ до НАТО та Волинська трагедія: головне із пресконференції Зеленського та Дуди

Сьогодні, 15 січня у Варшаві відбулись переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою стали важливим кроком у зміцненні стратегічного партнерства двох країн, повідомляє Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви двох лідерів, які прозвучали на пресконференції за підсумками переговорів.

Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах з Трампом - ЗМІ

Кремль під час переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме якнайшвидшого розриву військових зв'язків України з НАТО і набуття нашою країною статусу нейтральної держави з обмеженою армією. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Зазначається, що дедалі більш упевнений у своїй перевазі на полі бою в Україні, російський президент Володимир Путін сповнений рішучості досягти своєї мети, щоб Україна ніколи не приєдналася до Альянсу і щоб її військова спроможність була обмежена.

Закінчення війни в Україні має бути офіційною політикою США. Для досягнення миру обидві сторони повинні піти на "поступки". Про це заявив кандидат Трампа на посаду державного секретаря Марко Рубіо на слуханнях у Сенаті, пише NBC News.

Ізраїль і ХАМАС домовилися завершити війну в секторі Газа - ЗМІ

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа. Офіційно про неї буде оголошено "найближчими годинами", пише Reuters.

За даними видання, угода між Ізраїлем і ХАМАС охоплює початковий шеститижневий етап, що передбачатиме поступове виведення сил ЦАХАЛу з центральної частини сектору Гази і повернення переміщених палестинців на північ.

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