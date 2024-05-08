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РФ атакувала газосховище на Львівщині, збито 8 із 12 ракет: які наслідки

Анна Ярославська
8 травня 2024, 11:42
1549
Окупанти вже не вперше цього року б'ють саме по Стрийському району. Також ракети РФ вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.
Енергетика, рятувальники, ракетний удар
РФ випустила по Львівщині 12 ракет: куди цілилися окупанти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Під час масованої ракетної атаки вранці 8 травня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вдарили по об'єктах на Львівщині.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що силам ППО вдалося збити 8 повітряних цілей, які летіли на Львівщину.

"За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. З них вісім воїни ПВК "Захід" та мобільні вогневі групи збили", - написав він у Telegram.

відео дня

У Стрийському районі російські війська атакували газосховище. За словами Козицького, росіяни вже не вперше цього року б'ють саме по цьому району. Також окупанти вдарили по теплостанції в Чевроноградському районі.

До гасіння пожежі, яка розпочалася на об'єкті критичної інфраструктури в Червоноградському районі через влучання ракети, залучали 35 пожежників та 7 одиниць спецтехніки.

До моменту їхнього прибуття площа загоряння становила 100 квадратних метрів.

За інформацією станом на цей момент, жертв і постраждалих немає.

Очільник ОВА зазначив, що на Львівщині бракує сучасних систем ППО. Це намагаються компенсувати створенням мобільних груп.

Ситуація з електроенергією на Львівщині

Козицький розповів, що в області поки що не запроваджують графіки відключень електроенергії.

"Але коли ми розуміємо, що ми входимо в літній сезон, у нас буде дефіцит на ринку електрики, і в годину пік, 7-8 годин ранку, 7-10 годин вечора - це будуть критичні години. Ми сподіваємося, що люди з розумінням ставитимуться до можливих графіків відключень, яких наразі немає, але ми попереджаємо і просимо людей економити електроенергію", - додав голова ОВА.

Дивіться відео - Максим Козицький розповів про ситуацію в області після російського обстрілу:

Скриншот

Ситуація в енергетиці по Україні

В Укренерго повідомили, що росіяни завдали нового масованого удару по тепло- та гідроелектростанціях.

Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Поки що споживачі в цьому регіоні підключені до резервних схем. Наразі на пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

"З 18:00 до 23:00 можливі відключення по всій Україні. Через бойові дії та атаки є знеструмлення в 9 областях", - попередили енергетики.

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Зазначається також, що обмеження побутових і промислових споживачів будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

"Як саме діятимуть графіки відключень у кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00", - додали в Укренерго.

Ракетний удар по Україні 8 травня 2024 року

Після третьої години ночі російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. На той час більшість областей уже годину були в небезпеці через масовану атаку БПЛА. Вибухи лунали у Львівській, Івано-Франківській та Київській областях, а також у Києві - активно працювали українські сили ППО.

У Київській міській адміністрації повідомили, що РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили на Київ за різними напрямками.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, силами і засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

У Міненерго повідомили, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

У ДТЕК уточнили, що постраждали три ТЕС.

Усі подробиці про наслідки ракетної атаки РФ по областях читайте в матеріалі: Ракетний удар по Україні 8 травня: пошкоджено об'єкти інфраструктури, постраждали люди.

Як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Знищено 59 повітряних цілей: 39 ракет і 20 ударних дронів.

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