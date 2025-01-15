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Понад 40 ракет та 70 дронів кошмарили Україну: Зеленський розповів деталі атаки

Даяна Швець
15 січня 2025, 10:33
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Завдяки нашій ППО Україні вдалось зберегти роботу енергетичної системи.
Ракета, Владимир Зеленский
Зеленський відреагував на атаку РФ 15 січня / міноборони РФ, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

  • Росія атакувала енергетичну структуру України
  • Партнерам необхідно надати додаткові засоби ППО для нашої держави

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський масований удар. Сьогодні, 15 січня, мішенню для росіян знову стала енергетика України.

"Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи",- заявив очільник України на своїй сторінці в Telegram.

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За словами президента Зеленського, Україна потребує посилення наявних спроможностей українського повітряного щита.

В цьому ключі він нагадав обіцянки партнерів на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн", які досі не реалізовані повністю.

"Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати. Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", - резюмував президент.

Атака на Україні 15 січня - що відомо

Як повідомляв Главред, сьогодні вночі, 15 січня, після підняття Росією в повітря Ту-95МС і МіГ-31К, ворог здійснив ворожу атаку. По всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Стало відомо, що Росія атакувала Україну ракетами.

Зазначалося, що РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині. Є влучання в два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Через ворожий повітряний напад в Україні ввели екстрені вимкнення електроенергії. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог не припиняє тероризувати українців.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні

Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.
Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення.

26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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