У РФ залишилось три носії 'Кинджалів': аналітик про ситуацію з авіацією ворога

У росіян залишилось тільки три літаки МіГ-31К, які є основними носіями ракет "Кинджал".

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МіГ-31К / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У росіян майже не залишилось літаків, котрі є носіями ракет "Кинджал". Про це розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в етері телеканалу "Київ24".

"У них залишилось 3 МіГ-31К, вчора було 3 удари "Кинджалами", сьогодні було 3 удари "Кинджалами". Це каже про те, що у них залишилось 3 МІГ-31К, тому що два наших удари по аеродрому "Саваслейка" дали результати. Може, там є якісь ще МІГ-31К, які можна відремонтувати, але в даний час у них три "Кинджали", – наголосив експерт.

Він також розповів, що балістику збити неможливо там, де немає систем Patriot та інших ППО. В цьому питанні могли б допомогти літаки F-16, але наразі їх є дуже мало, як і пілотів.

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Ракета "кинджал"/ Інфографіка: Главред

"Нема літаків таких в світі, нема ракет повітряного базування, які могли б знищувати балістичні ракети. Крапка. Більше тут нема про що казати. Або у нас є "Patriot" і "SAMP/T", і тоді ми збиваємо і "Кинджали", і "Іскандери-М", і всю іншу балістику, або якщо у нас їх там нема, будуть влучання. Це треба чітко розуміти", - констатував Кривполап.

Що відомо про МіГ-31 МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км. МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Обстріл України - останні новини

Нагадаємо, напередодні Україну атакували російські війська за допомогою авіації та ударних безпілотників, в тому числі застосовувались і "Кинджали".

Внаслідок атаки в українських містах є загиблі та постраждалі, президент Володимир Зеленський розповів про наслідки обстрілів.

Нагадаємо, експерт заявив, що ЗСУ мають всі потужності та можливості, щоб відімстити Росії за удари по містах та інфраструктурі.

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