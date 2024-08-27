УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У РФ залишилось три носії "Кинджалів": аналітик про ситуацію з авіацією ворога

Степан Гафтко
27 серпня 2024, 22:30
16
У росіян залишилось тільки три літаки МіГ-31К, які є основними носіями ракет "Кинджал".
У РФ залишилось три носії 'Кинджалів': аналітик про ситуацію з авіацією ворога
МіГ-31К / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У росіян майже не залишилось літаків, котрі є носіями ракет "Кинджал". Про це розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в етері телеканалу "Київ24".

"У них залишилось 3 МіГ-31К, вчора було 3 удари "Кинджалами", сьогодні було 3 удари "Кинджалами". Це каже про те, що у них залишилось 3 МІГ-31К, тому що два наших удари по аеродрому "Саваслейка" дали результати. Може, там є якісь ще МІГ-31К, які можна відремонтувати, але в даний час у них три "Кинджали", – наголосив експерт.

Він також розповів, що балістику збити неможливо там, де немає систем Patriot та інших ППО. В цьому питанні могли б допомогти літаки F-16, але наразі їх є дуже мало, як і пілотів.

відео дня
У РФ залишилось три носії 'Кинджалів': аналітик про ситуацію з авіацією ворога
Ракета "кинджал"/ Інфографіка: Главред

"Нема літаків таких в світі, нема ракет повітряного базування, які могли б знищувати балістичні ракети. Крапка. Більше тут нема про що казати. Або у нас є "Patriot" і "SAMP/T", і тоді ми збиваємо і "Кинджали", і "Іскандери-М", і всю іншу балістику, або якщо у нас їх там нема, будуть влучання. Це треба чітко розуміти", - констатував Кривполап.

Що відомо про МіГ-31

МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

МіГ-31 призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей на гранично малих, середніх та великих висотах, вдень і вночі, у простих та складних метеоумовах, при застосуванні противником активних та пасивних радіолокаційних перешкод, а також хибних теплових цілей. Група із чотирьох літаків МіГ-31 здатна контролювати повітряний простір протяжністю по фронту до 1100 км.

МіГ-31 має багато модифікацій. Однією з них є МіГ-31К, який має на озброєнні крилаті ракети "Кинджал", пише Вікіпедія.

Обстріл України - останні новини

Нагадаємо, напередодні Україну атакували російські війська за допомогою авіації та ударних безпілотників, в тому числі застосовувались і "Кинджали".

Внаслідок атаки в українських містах є загиблі та постраждалі, президент Володимир Зеленський розповів про наслідки обстрілів.

Нагадаємо, експерт заявив, що ЗСУ мають всі потужності та можливості, щоб відімстити Росії за удари по містах та інфраструктурі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обстріли війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

22:17 Україна
Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:56 Україна
РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізації

19:39 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання 22396

Спека не відступить навіть у вересні: синоптик сказала, коли чекати напохолодання

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в Енергоатомі відреагували на чутки 10253

Вибух на Рівненській АЕС й викид радіації: в "Енергоатомі" відреагували на чутки

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі 9106

Втрати України в Курській області: полковник СБУ розкрив неочікувані деталі

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою 6600

Колони техніки РФ почали наступ на важливому напрямку: які міста під загрозою

Останні новини

22:30

У РФ залишилось три носії "Кинджалів": аналітик про ситуацію з авіацією ворога

22:28

"Я зараз покажу, як смажити картоплю": неймовірний рецепт - просто "вау"Відео

22:17

Україна контролює 1294 км² на Курщині: Коваленко вразив швидкістю просування ЗСУ

21:46

Історія не вчить нічому: росіяни збудували черговий понтонний міст через Сейм

21:32

Зекономить час на кухні: надзвичайно простий рецепт, як приготувати борщову заправкуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:07

Боїв трохи менше, але місто майже впало: військовий про ситуацію в Часовому Яру

20:48

В Україні відчутно "впали" ціни на популярні літні овочі та фрукти: що подешевшало

19:56

Ситуація покращується: графіки відключення електроенергії на 28 серпня

19:51

Готує новий донат для ЗСУ: Долина виставила на продаж ще одну квартиру

Реклама
19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвав дату оголошення нової хвилі мобілізаціїВідео

19:21

Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

19:10

Як Україна відбила наймасштабнішу атаку РФПогляд

18:52

Захід може залишитися без постачання військового обладнання: що задумав Китай - FT

18:45

Чому українські коти не "м’явкають": яку помилку ми часто робимоВідео

18:36

Чи будуть жорсткі відключення світла восени: експерти сказали, чого чекати українцям

18:34

Чому розлучилися Абрамов і Алсу: адвокат озвучив таємну причину

18:26

"ГУР вміє здивувати": Зеленський розповів про долю Кримського моста

18:25

Не минуло й два роки: Слава Камінська показала коханого на спільному портреті

18:25

Лише люди з "орлиним зором" знайдуть м’ячик за 8 секунд: найскладніша оптична ілюзія

18:21

Як правильно обрізати верхівку у черешні: урожай здивує навіть сусідів

Реклама
17:54

Штормовий вітер і дощі з грозами: Україну атакує жорстка негода

17:53

6 найкращих варіантів, як приховати живіт одягом: поради від модельєра Андре ТанаВідео

17:29

Байден у "космосі": путініст Дюжев зробить із президента США злиденного російського пенсіонера

17:25

Чому не можна пити каву перед походом до магазину - пояснення психологів

17:21

"Результат буде за два тижні": Зеленський зробив рішучу заяву про повернення українців

17:15

Подвійна трагедія: у родині Мераї Керрі сталося горе

16:49

На всю сім'ю наведеться порча: з ким не можна розмовляти 28 серпня - прикмети

16:32

Окупанти вийшли на крайній рубіж: чи вдасться ЗСУ зупинити наступ на Покровськ

16:32

Переговори з Путіним та бої в Курській області: головне з пресконференції Зеленського

16:07

Що сталося з Меладзе після розлучення з дружиною - деталі

16:06

У Києві та 4 областях ввели екстрені відключення світла: графіки не діють

15:48

Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський

15:36

Україну накриє "єгипетська погода": синоптикиня попередила про зміни

15:34

"Положать 50-60 тисяч людей": Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

15:32

"Татаров у Києві вбивав чеченців!": Зеленського розлютило запитання про "п'ятьох менеджерів"

15:17

Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

15:07

Повістки вручатимуть не так, як раніше: як зміниться мобілізація восениФото

15:01

"План перемоги" у війні готовий: Зеленський пояснив важливість Курської операції

14:54

Виклав усю правду про Аллу Пугачову: Андрій Макаревич зважився на відвертість

14:52

Учені визначили ознаки високого IQ

Реклама
14:39

"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

14:35

Без дозволу союзників: Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю

14:21

Мобілізацію в Росії можуть оголосити 6 вересня, у планах - набрати близько 800 тисяч осіб - ГудковВідео

14:15

Вражаюча цифра: Сирський озвучив, скільки населених пунктів взяли ЗСУ на Курщині

13:49

"Це було б знаково": Єрмак розповів, де може пройти другий Саміт миру

13:21

Тільки люди з найгострішим зором знайдуть M серед W за 8 секунд: загадка на уважність

13:17

Росію чекає потужна відповідь від України під час другого Саміту миру

13:12

Тягнути не будуть: Стефанчук розповів, коли в депутата Дмитрука заберуть мандат

13:11

"Це означатиме крах Орбана": експерт про можливе виключення Угорщини з ЄС

13:04

Місячний посівний календар на вересень: що важливо зробити в саду і на городі

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти