Ізраїль і ХАМАС домовилися завершити війну в секторі Газа - ЗМІ

Дональд Трамп підтвердив, що ХАМАС та Ізраїль домовилися про звільнення заручників на Близькому Сході.

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Війну в секторі Газа завершили / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

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Угода сторін включає початковий шеститижневий етап

ХАМАС звільнить 33 ізраїльтянина

Ізраїль звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа. Офіційно про неї буде оголошено "найближчими годинами", пише Reuters.

За даними видання, угода між Ізраїлем і ХАМАС охоплює початковий шеститижневий етап, що передбачатиме поступове виведення сил ЦАХАЛу з центральної частини сектору Гази і повернення переміщених палестинців на північ.

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Дональд Трамп підтвердив, що ХАМАС та Ізраїль домовилися про звільнення заручників на Близькому Сході.

"Скоро вони будуть звільнені. Спасибі!", - повідомив політик.

Передбачено відвантаження 600 вантажівок із гуманітарною допомогою щодня в рамках угоди, 50 із яких міститимуть паливо, а 300 дійдуть до північної частини сектору Газа.

ХАМАС звільнить 33 ізраїльтянина, включно з усіма жінками, дітьми та чоловіками віком понад 50 років. Бойовики спочатку звільнять заручників, молодших за 19 років, потім чоловіків, старших за 50 років.

Зі свого боку Ізраїль звільнить по 30 палестинських в'язнів за кожного викраденого і по 50 за кожну жінку-солдата. Ізраїль звільнить усіх палестинських жінок і дітей віком до 19 років, заарештованих із 7 жовтня.

Зазначається, що кількість палестинців, яких буде звільнено, залежатиме від кількості викрадених, яких буде звільнено, і може становити від 990 до 1650 осіб, включно з чоловіками, дітьми та жінками.

Живі викрадені будуть звільнені раніше за померлих. Очікується, що третя частина угоди включатиме повернення всіх тіл під контроль Катару та ООН.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набуде чинності 19 січня. Про це заявив прем'єр-міністр Катару Мухаммед Аль-Тані, виступаючи на прес-конференції.

За словами Аль-Тані, до досягнення угоди привели зусилля Катару, Єгипту та США. Він висловив сподівання, що це буде "остання сторінка в історії війни".

Армія оборони Ізраїлю оголосила, що операція з повернення заручників називатиметься "Крила свободи". Про це написала пресслужба ЦАХАЛу у соцмережі Х.

Президент США Джо Байден підтвердив, що після місяців інтенсивної дипломатії Ізраїль і ХАМАС через посередників домовилися припинити вогонь і звільнити заручників. Він також сподівається на припинення бойових дій у Секторі Газа, йдеться у заяві Байдена.

"Ця угода зупинить бойові дії в Секторі Газа, збільшить обсяг необхідної гуманітарної допомоги палестинцям і возз'єднає (ізраїльських, - ред.) заручників із сім'ями після більш ніж 15 місяців полону", - заявив президент США.

Він зазначив, що запропонував контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою безпеки ООН.

"Це результат не тільки надзвичайного тиску на ХАМАС, зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та ослаблення Ірану (мається на увазі розгром "Хезболли" ізраїльською армією, - ред.), а й копіткої американської дипломатії", - наголосив Байден.

За його словами, настав час припинити бойові дії в Секторі Газа і почати роботу з побудови миру і безпеки. Байден нагадав, що ХАМАС утримує трьох американських заручників.

"У межах цієї угоди ми сповнені рішучості повернути їх усіх додому", - додав він.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом - останні новини

14 жовтня 2023 року стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон із Сектором Газа. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

27 жовтня Збройні сили Ізраїлю ухвалили рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжуючи атакувати місто. Щоб не допустити втрат серед місцевого населення, їх закликали евакуюватися на південь.

Раніше влада Катару призупинила своє посередництво в узгодженні мирного договору між Ізраїлем і ХАМАС.

Таке рішення катарське Міністерство закордонних справ ухвалило через небажання сторін вести переговори. Крім цього, за даними ЗМІ, знайомих із ситуацією, на Катар сильно тиснула влада США, яка вимагала закриття представництва ХАМАС у країні.

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