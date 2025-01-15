Добиваються вибуху: росіяни цілили по українському газосховищу – що відомо

Газосховище розташоване глибоко під землею.

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Удар по газосховищі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Росіяни намагаються поцілити по газосховищу

Наземне обладнання може бути частково пошкоджене

Країна-агресор Росія намагається поцілити по газосховищу на Заході України, але їй не вдасться цього зробити. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

За його словами, мета росіян – щоб відбувся вибух, палало газосховище й Україна втратила його.

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"Воно (газосховище – ред.) розташоване глибоко під землею. Минулого року були ситуації, коли ракета "Кинджал" цілила, заривалася на мінус 10 метрів, але воно не вибухало", – пригадав він.

Нагорняк наголосив, що наземне обладнання може бути частково пошкоджене. Але воно не має жодного стратегічного значення для нашої газотранспортної системи.

"Цілей, які вони мають, не досягають. Я не знаю, яким чином російські військові намагаються аргументувати Путіну те, що вони буцімто зможуть наше газосховище підірвати. На це в них не вистачить сил", – підсумував він.

Удар РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня країна-агресор Росія масово атакувала Україну. Вибухи було чути в Черкасах. Пізніше всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області.

Голова ЛОВА Максим Козицький заявив, що під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Крім того, у Повітряних Силах додали, що окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

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Хто такий Сергій Нагорняк? Сергій Нагорняк - підприємець, колишній директор підприємства з роздрібної торгівлі. Нині - народний депутат ІХ скликання від фракції Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Керівник підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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