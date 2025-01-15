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Вступ до НАТО та Волинська трагедія: головне із пресконференції Зеленського та Дуди

Юрій Берендій
15 січня 2025, 18:26
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Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні запрошення до НАТО, що могло б стати першим кроком для надання Україні реальних гарантій безпеки.
Вступ до НАТО та Волинська трагедія: головне із пресконференції Зеленського та Дуди
Головне із пресконференції Зеленського та Дуди / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Основні тези лідерів держав:

  • Ведуться переговори щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
  • Україна вже зараз має отримати офіційне запрошення до НАТО
  • Польща та Україна мають стати ключовими союзниками США

Сьогодні, 15 січня у Варшаві відбулись переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою стали важливим кроком у зміцненні стратегічного партнерства двох країн, повідомляє Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви двох лідерів, які прозвучали на пресконференції за підсумками переговорів.

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Про Волинську трагедію

Президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокійного та конструктивного вирішення історичних суперечностей між Києвом і Варшавою, зокрема щодо подій на Волині. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 15 січня.

Дуда зазначив, що під час переговорів із Зеленським обговорювались історичні питання, які завжди порушуються під час їхніх зустрічей.

"Тепер ведуться переговори в робочій групі, яку створили керівна коаліція (Польщі. – Ред.) і Міністерство культури України, стосовно цих історичних, пошуково-ексгумаційних робіт", – зауважив він.

Він висловив сподівання, що польські запити щодо ексгумації жертв подій на Волині будуть розглянуті та затверджені.

"Це не нова тема, про це ми спілкуємось із президентом уже давно, і це спокійно і конструктивно. Не таємниця, що це – важка тема, яку потрібно спокійно вирішувати", – підсумував Дуда.

Про вступ до ЄС

Президент Польщі також наголосив на своїй постійній підтримці прагнень України стати частиною Європейського Союзу та запевнив, що наполягатиме на офіційному запрошенні для України до членства в НАТО.

Дуда повідомив, що запевнив Зеленського в своїй постійній на наполегливій діяльності у підтримці України.

"Після 2022 я ініціював письмо до лідерів НАТО і ЄС, я говорив про необхідність, аби Україна отримала запрошення до вступу в ЄС", – зазначив польський лідер.

Дуда висловив упевненість у тому, що Україна зможе виконати всі необхідні завдання для вступу до ЄС. Він також підтвердив свою готовність наполегливо підтримувати Україну на цьому шляху.

Про вступ до НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що повноправне членство України в НАТО стане можливим після завершення російської війни, проте вже зараз підтримує надання Києву офіційного запрошення до Альянсу.

На думку Дуди, ключовим питанням є гарантії безпеки, які НАТО може забезпечити, а найнадійнішою гарантією є саме членство в Альянсі. Він закликав союзників видати Україні запрошення, назвавши це першим кроком до "реальних гарантій безпеки".

"Це був би перший крок для надання Україні реальних гарантій. Ми спілкувалися з паном президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) про всі зустрічі в рамках НАТО, зокрема про ті, які будуть на саміті НАТО в Гаазі. Це мета, на яку ми маємо робити ставку. Це реальна мета", - заявив Дуда.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що повноцінний вступ України до НАТО, ймовірно, стане можливим лише після завершення війни та припинення бойових дій. Проте як президент Польщі, сусід України та людина, яка з самого початку надавала допомогу після нападу Росії, він однозначно підтримує запрошення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

"Іншими словами, зробити перший офіційний крок, пов'язаний із майбутнім членством України в НАТО", - сказав Дуда.

Дуда наголосив, що від початку російського вторгнення активно підтримував ідею приєднання України до НАТО. За його словами, усе більше лідерів країн Альянсу схиляються до цього кроку.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, підкреслив, що НАТО забезпечує найефективніші гарантії безпеки.

"НАТО - це про найнадійніші гарантії безпеки не тільки для України, а й для всіх союзників., але окрім надійності це також і фінансово-ресурсна ефективність. це найдешевше насправді розвивати НАТО, додавати сили Альянсу, ніж шукати якісь тимчасові і спеціальні формати", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що процес зміцнення України відбувається поступово, але найпрагматичнішим рішенням залишається вступ до Альянсу. Зеленський також вказав, що виділення 250 млрд доларів із заморожених російських активів стало б значною підтримкою для Збройних сил України.

"Україна візьме ці гроші. Велику частину виділить на вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих видів озброєння, яких в Україні немає", — зазначив глава держави.

Про очікування від президентства Трампа

Також під час зустрічі президенти обговорили подальшу взаємодію та перспективи, які можуть відкритися після інавгурації Дональда Трампа як президента США.

"Також ми сьогодні тут у Варшаві говорили про можливості, які можуть відкритися після інавгурації президента Трампа. Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників США. Це має значення для безпеки нашого євроатлантичного простору", - сказав Зеленський.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив на важливості збереження єдності з партнерами у санкційному тиску на РФ. Він підкреслив, що гарантування безпеки в Чорному та Балтійському морях є спільним завданням, у якому Україна може допомогти партнерам, використовуючи власні напрацьовані інструменти для захисту портів і торговельних шляхів.

Президент також звернув увагу на необхідність переосмислення спільних безпекових пріоритетів із країнами сусідніх регіонів – від Балкан до Близького Сходу. Він подякував Польщі та партнерам з ЄС і НАТО за протидію російському танкерному флоту.

Про мирні переговори з Росією

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що будь-які мирні перемовини повинні проводитись тільки за участі України.

"Ми також спілкувалися про потенційні переговори. Потенційні, тому що поки немає будь-яких мирних перемовин між Україною та Росією. Щодо потенційних переговорів я гарантував, запевнив пана президента (Зеленського. - Ред.), що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагатиму, що Україна має бути присутньою за столом переговорів.

Що не можуть проходити будь-які переговори мирні без участі України. Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів", - наголосив він.

Він підкреслив, що Польща прагне, аби Україна залишалась незалежною державою, де народ самостійно вирішуватиме свою долю. Дуда також запевнив президента Зеленського, що Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародних форумах.

Про пакет допомоги від Польщі

Володимир Зеленський повідомив, що Польща готує новий пакет військової допомоги для України. Під час зустрічі також обговорювались питання спільного виробництва зброї, зокрема дронів та артилерії.

"Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію, нашу оборону. Я дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки з часу початку цієї війни. Зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів. Це можна зробити в Україні найбільш вигідно. Обговорили виробництво артилерії, необхідних снарядів для України" - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що обговорювалися закупівлі артилерії та снарядів, необхідних для потреб ЗСУ.

"Наша політика: ми маємо зберігати єдність з партнерами, робити все можливе для наближення надійного миру справедливого миру для України", - додав президент.

Про осередки єдності для українців

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення за кордоном "осередків єдності", які сприятимуть підтримці українців.

Він зазначив, що обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою питання підтримки українців у Польщі, збереження зв’язків між українською громадою та державою.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном – unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – сказав Зеленський.

Президент не уточнив, якими будуть головні завдання майбутніх осередків.

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