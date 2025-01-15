РФ атакувала Україну ядерними ракетами-пустушками: в ЗМІ розкрили мету

Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-55СМ з макетами бойових частин, зазначили аналітики.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-yadernymi-raketami-bolvankami-v-defense-express-nazvali-cel-10630922.html Посилання скопійоване

Росія запустила по Україні ракети-пустушки Х-55СМ / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, t.me/andrii_nebytov

Коротко:

Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-55СМ з макетами бойових частин

Зазвичай ракети оснащені ядерними боєголовками, але під час атаки були без ядерних зарядів

Мета використання таких ракет - створення хибних цілей для української ППО

Під час масованої атаки по Україні в ніч на 15 січня російські війська застосували крилаті ракети Х-55СМ із масо-габаритними макетами бойових частин. Метою таких дій є спроба заплутати українську протиповітряну оборону. Про це пише видання Defense Express.

Як зазначили аналітики, ракети були запустили з літаків Ту-95МС з пускового району Волгоградській області. Аналогічні ракети Х-55СМ Росія використовувала і раніше, зокрема під час атак 25 та 13 грудня 2024 року.

відео дня

Х-55СМ є модернізованою версією ракети Х-55 з покращеною дальністю до 3500 км завдяки додатковим паливним бакам. Хоча ці ракети зазвичай оснащуються ядерними боєголовками, під час атаки по Україні вони не мали таких зарядів.

"Мета використання цих ракет, які несуть лише металеву "болванку" - заплутати українські сили протиповітряної оборони, тобто бути хибною ціллю", - йдеться у матеріалі.

У Defense Express також зазначили, що модифікація ракети була розроблена ще в 1987 році і продовжує вироблятися в Росії після розпаду СРСР. Від листопада 2022 року Росія активно використовує ракети Х-55 та їх модифікації для атак по Україні.

Чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Ракетна атака РФ по Україні 15 січня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 15 січня Росія атакувала Львівську область крилатими ракетами. Ворожі ракети "Калібр" влучили в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий масований російський удар по Україні, мішенями стали енергетичні обʼєкти, зокрема газова інфраструктура. Росія запустила понад 40 ракет, з яких було знищено не менше 30, а також понад 70 ударних дронів. Завдяки роботі української ППО вдалося зберегти стабільну роботу енергосистеми.

Як повідомляв Главред, ворог намагався поцілити по газосховищу на заході України, але не вдалося, заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. Газосховище знаходиться глибоко під землею, і навіть ракета "Кинджал" не здатна досягти мети.

Читайте також:

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред