Козир у рукаві: у Байдена придумали хитрий план для переговорів із РФ - CNN

Головним аргументом для Кремля можуть стати заморожені російські активи.

https://glavred.net/world/kozyr-v-rukave-u-baydena-pridumali-hitryy-plan-dlya-peregovorov-s-rf-cnn-10630820.html Посилання скопійоване

У Байдена хочуть використовувати заморожені активи РФ для тиску на Кремль / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

Як чиновники Байдена хочуть натиснути на Кремль

У чому суть плану

Яка реакція Європи на ідею адміністрації Байдена

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати заморожені російські активи як важіль тиску на Кремль.

Американські чиновники нібито переконують європейських партнерів підтримати виведення близько 300 млрд російських активів на новий депозитний рахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України. Зокрема, зняти ці гроші можна буде тільки в рамках майбутньої мирної угоди. Про це пише CNN з посиланням на двох посадовців в адміністрації, які побажали зберегти анонімність.

відео дня

Як пише видання, йдеться про заморожені кошти російського центробанку, які частково зберігаються і в США, але переважно - в європейських банках.

Чиновники адміністрації Байдена обговорюють цю ідею і з командою Дональда Трампа, а саме з номінованим на посаду держсекретаря Марко Рубіо та номінованим на радника з нацбезпеки Майком Волтцом. Вони нібито підтримують ідею, вважаючи, що це спонукатиме Росію погоджуватися на переговори і допоможе реалізувати наміри Трампа "швидко закінчити війну".

Яка реакція європейських партнерів

Як пише CNN, у європейських столицях стримано ставляться до такої пропозиції і занепокоєні, що конфіскація заморожених російських грошей не відповідатиме міжнародному праву.

Згода залучити доходи від заморожених активів на погашення кредиту G7 для України вже була непростим компромісом.

"Європейці, як і раніше, скептично ставляться до ідеї конфіскації заморожених російських грошей, що робить вкрай малоймовірним укладення будь-якої угоди до вступу Трампа на посаду", - зазначає видання.

Передача російських активів Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи і використовувати їх на користь України.

Президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі доходів від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України.

30 грудня 2024 року повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що США нададуть Україні 15 мільярдів доларів. Ці кошти будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. За його словами, Мінфін України та Світовий банк підписали відповідну угоду, яка передбачає використання цієї суми в рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Інші новини:

Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред