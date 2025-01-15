Зеленський приїхав до Польщі: у чому мета візиту і з ким він зустрінеться

Коротко:
- Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Польщі
- Президент проведе зустрічі з Дудою і Туском
У середу, 16 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. У столиці Польщі у нього запланована зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою і польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.
Як повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі журналістам, зустріч Зеленського і Туска незабаром розпочнеться.
Крім того, у Зеленського запланована зустріч із Дудою, з українською громадою та інші заходи.
Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що темами переговорів Зеленського в Польщі стануть "війна, зброя, санкції, історія, ослаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни".
"Слабкий Путін і сильна Європа потрібні всім", - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив можливість розміщення іноземних військових сил на території України. Як повідомив глава держави, з Макроном вони детально розглянули ситуацію на фронті, зокрема успіхи українських військових у Курській операції.
Нагадаємо, лідер США Джо Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським в Італії. Однак в останній момент він скасував поїздку.
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