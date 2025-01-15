Облік 17-річних призовників: Зеленський вже підписав закон – що зміниться

Також закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ.

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Облік 17-річних призовників / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників

З 1 січня до 31 липня юнаки братимуться на облік призовників із внесенням відомостей

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ "Про внесення змін до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно із законом, кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

відео дня

за допомогою електронного кабінету;

особистого прибуття до ТЦК та СП.

Зазначається, що перед проходження практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.

Водночас, закон продовжує до 1 березня можливість поставлення на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, та які добровільно прибули до військових частин. Таким особам, командир не пізніше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Варто додати, що жінки, придатні до проходження військової служби і які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України. Окрім цього, Кабінет міністрів вирішив, що понад норму будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що залучення до мобілізації молодих людей від 18 років може мати серйозні наслідки для країни. Він наголосив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.

Водночас, у Верховній Раді України наразі не розглядають законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку або примусової мобілізації жінок.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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