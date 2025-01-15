РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці

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- У РФ злетіли Ту-95МС і МіГ-31К
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У ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому Оленя Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Пізніше злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
О 5:53 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
О 06:01 у ПС ЗСУ стали повідомляли про рух ракет на території України. Зокрема, українців попереджали про балістичну ракету на Харківщині, швидкісну ціль на півночі Сумщини, а також про ракетну небезпеку для міста Прилуки.
Тим часом Telegram-канал Николаевский ванек повідомив про те, що носій ракет "Кинджал" МіГ-31К у повітрі та доповів про пуск.
06:12Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові.
О 06:24 "Ванек" попередив про вісім бортів ТУ-22М3 у повітрі.
"Підвищена загроза для Сумської, Чернігівської, Харківської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Черкаської областей", - йдеться в повідомленні.
О 06:25 було здійснено пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря, повідомляє monitor.
06:51 Польща підняла в небо свою бойову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, задіяно чергування бойових пар, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.
06:58 Небезпека для Київщини. Ракети вже в Білоцерківському районі області.
Калібри летять північно-західним курсом у Житомирській області.
Ракети з Ту-95мс летять через Переяслав у бік Білої Церкви.
07:03 Вибухи було чути в Черкасах. ЗМІ повідомляють, що у місті та його околицях працює ППО.
07:11 Всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області.
"Тернопільська, Франківська, Львівська, Хмельницька області — уважно", - пише monitor.
В Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла. Зокрема, за наказом НЕК Укренерго запроваджено екстрені відключення електроенергії в Дніпропетровській області. Графіки вимкнень при цьому не діють.
На Кіровоградщині, починаючи з 7:12, за розпорядженням НЕК Укренерго введено в дію графік аварійних відключень.
За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення запроваджено також у Донецькій області.
"У зв'язку з масованою ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовано аварійні відключення", – зазначили о 07:57 в Укренерго.
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Повітряні атаки РФ на Україну
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.
У ніч на суботу, 11 січня, РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).
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