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РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці

Анна Ярославська
15 січня 2025, 06:32оновлено 15 січня, 08:51
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По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Ракетний удар, Ту-95МС
Росія масово обстрілює Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У РФ злетіли Ту-95МС і МіГ-31К
  • По всій Україні - ракетна небезпека

У ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому Оленя Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Пізніше злетів літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

О 5:53 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

відео дня

О 06:01 у ПС ЗСУ стали повідомляли про рух ракет на території України. Зокрема, українців попереджали про балістичну ракету на Харківщині, швидкісну ціль на півночі Сумщини, а також про ракетну небезпеку для міста Прилуки.

Тим часом Telegram-канал Николаевский ванек повідомив про те, що носій ракет "Кинджал" МіГ-31К у повітрі та доповів про пуск.

РФ атакує Україну ракетами: де чути вибухи - усі подробиці
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Инфографика Главреда

06:12Суспільне повідомило про серію вибухів у Харкові.

О 06:24 "Ванек" попередив про вісім бортів ТУ-22М3 у повітрі.

"Підвищена загроза для Сумської, Чернігівської, Харківської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської та Черкаської областей", - йдеться в повідомленні.

О 06:25 було здійснено пуски крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря, повідомляє monitor.

06:51 Польща підняла в небо свою бойову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, задіяно чергування бойових пар, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.

06:58 Небезпека для Київщини. Ракети вже в Білоцерківському районі області.

Калібри летять північно-західним курсом у Житомирській області.

Ракети з Ту-95мс летять через Переяслав у бік Білої Церкви.

07:03 Вибухи було чути в Черкасах. ЗМІ повідомляють, що у місті та його околицях працює ППО.

07:11 Всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області.

"Тернопільська, Франківська, Львівська, Хмельницька області — уважно", - пише monitor.

В Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла. Зокрема, за наказом НЕК Укренерго запроваджено екстрені відключення електроенергії в Дніпропетровській області. Графіки вимкнень при цьому не діють.

На Кіровоградщині, починаючи з 7:12, за розпорядженням НЕК Укренерго введено в дію графік аварійних відключень.

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення запроваджено також у Донецькій області.

"У зв'язку з масованою ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовано аварійні відключення", – зазначили о 07:57 в Укренерго.

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Повітряні атаки РФ на Україну

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

У ніч на суботу, 11 січня, РФ запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів - не досягли цілей (були локаційно втрачені).

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