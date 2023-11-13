Ізраїль взяв під контроль Сектор Гази, терористи в паніці тікають - Міноборони

Після взяття Сектора Гази під контроль, ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа.

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ЦАХАЛ взяв Сектор Газу під контроль / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ізраїльська армія взяла контроль над Сектором Гази і рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи повністю втратили контроль і намагаються втекти на південь. Про це заявив Міністр оборони Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

Він також додав, що ЦАХАЛ настає "відповідно до планів і виконує завдання зі смертельними наслідками".

"Немає жодної сили Хамасу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. Вони не мають довіри до уряду", - сказав Галлант.

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Міністр розповів про те, що в останні дні ізраїльські військові також активізували знищення тунелів ХАМАС. Водночас він натякнув на те, що не варто питати про терміни знищення терористів, адже виходить повинен бути один.

"У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми досягнемо своїх цілей", - сказав Галлант.

Війна в Ізраїлі

14 жовтня стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором газу. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня Збройні сили Ізраїлю прийняли рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжуючи атакувати місто. Щоб недопустити втрати серед місцевого населення, їх закликали евакуюватися на південь.

Нещодавно повстанці-хусити з Ємену атакували Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників. Це вже третя атака з боку хуситів проти Ізраїлю з початку військового конфлікту з ХАМАС. Зростає загальне занепокоєння тим, що ця війна може розповсюдитися на нові фронти.

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