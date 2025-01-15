В Україні вводять екстрені вимкнення електроенергії: де не буде світла

Графіки відключень при цьому не діють.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Світло вимкнули у шести областях

Графіки відключень не діють

У середу, 15 січня, через масовану атаку країни-агресора Росії на Україну в деяких областях запровадили екстрені відключення світла.

Перші вимкнення відбулись у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Про це йдеться на сайті ДТЕК.

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"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння", - йдеться в повідомленні.

Водночас, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ворог не припиняє тероризувати українців.

"В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека - будьте в укриттях", - написав він.

Крім того, о 7:57 в Укренерго повідомили, що у зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Атака Росії по Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому Оленя Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в Черкасах. ЗМІ повідомляють, що у місті та його околицях працює ППО.

У ніч на 13 січня російські окупанти також атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

У ніч на суботу, 11 січня, Росія запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (були локаційно втрачені).

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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