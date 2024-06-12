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G7 вирішила розблокувала $50 млрд для України від заморожених активів РФ - Le Monde

Руслана Заклінська
12 червня 2024, 23:01
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"Велика сімка" досягла домовленості про використання прибутків від заморожених активів Росії на користь України.
G7 вирішила розблокувала $50 млрд для України від заморожених активів РФ - Le Monde
Україна отримає 50 мільярдів з заморожених активів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Лідери країн "Великої сімки" вирішили розблокувати 50 мільярдів доларів заморожених російських активів для України до кінця 2024 року. Про це у середу, 12 червня, повідомив президент Франції, пише Le Monde.

"Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму", - сказав представник канцелярії президента Франції.

Лідери G7 мали на меті домовитися про угоду щодо використання прибутків від відсотків на 325 мільярдів доларів із заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Лідери G7 планують використовувати прибуток як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

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Представник французького президента зазначив, що спочатку це була американська ініціатива і додав, що теоретично позику Україні можна погасити надходженнями від заморожених активів РФ.

"Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, то нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом", - наголосило джерело.

Очікується, що остаточне рішення про виділення Україні 50 мільярдів доларів буде ухвалено на саміті "Групи семи" 13-14 червня.

Конфісковані активи РФ

Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Питання передачі російських активів Україні - деталі

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі прибутків від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.

Також Німеччина різко змінила позицію щодо російських активів. Уряд Німеччини знайшов рішення, як допомогти Україні з російськими активами, дотримуючись принципу суверенної недоторканності держав.

Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи та використати їх на користь України.

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