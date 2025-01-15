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Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні

Маріна Фурман
15 січня 2025, 14:42
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У команді майбутнього лідера Білого дому планують врегулювати війну в Україні протягом кількох місяців.
Вже не 24 години: у Трампа назвали новий термін закінчення війни в Україні
У Трампа прокоментували завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс Президента України, facebook.com/DonaldTrump

Основне:

  • У Трампа сподіваються, що мирна угода між Україною та Росією може бути укладена вже за кілька місяців
  • Обіцянки новообраного президента США щодо завершення війни в Україні - "передвиборча балаканина"

Напередодні своєї перемоги на виборах 5 листопада Дональд Трамп десятки разів заявляв, що укладе угоду між Україною і Росією в перший же день свого перебування на посаді, якщо не раніше, однак зараз часові рамки дещо змістилися. Про це пише Reuters з посиланням на радників новообраного президента США.

У команді Трампа, признають, що на врегулювання війни в Україні підуть місяці або навіть більше часу.

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Натомість анонімні радники назвали обіцянки новообраного президента США поєднанням "‎передвиборчої балаканини", "‎нерозуміння нерозв'язності конфлікту" та часу, необхідного для формування адміністрації.

У виданні нагадали, що оцінки радників збігаються зі словами спецпредставника Трампа з врегулювання війни в Україні Кіта Келлога стосовно закінчення війни протягом 100 днів.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, радник Трампа із питань національної безпеки Майк Волтц новобраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до його переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова між ними може відбутись в "найближчі дні або тижні". Він підкреслив, що, з точки зору президента Трампа, досягнення мирної угоди щодо війни в Україні неможливе без встановлення певних відносин і діалогу з іншою стороною.

Як писав Главред з посилання на Reuters, Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Водночас колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун повідомив, що Трампу просто потрібно, щоб не було цієї війни, щоб США не витрачали кошти на Україну. За його словами, головне завдання Трампа - зробити Америку великою.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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