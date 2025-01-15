Масштабна пожежа в РФ: у Волгограді спалахнув нафтопереробний завод

На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники.

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Пожежа у Волгограді / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Волгограді сталась горів нафтопереробний завод

Він належить компанії "Лукойл"

Місцеві жителі чули вибух

У ніч на 15 січня у російському Волгограді сталась масштабна пожежа на нафтопереробному заводі, який належить компанії "Лукойл". Про це пише Astra.

Зазначається, що пожежа почалась близько четвертої ранку за місцевим часом у Красноармійському районі Волгограда. У мережі місцеві жителі повідомляли, що чули вибух.

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Екстрені служби РФ у коментарі російським ЗМІ підтвердили, що на заводі сталася пожежа. Однак, росіяни стверджують, що причиною загоряння були внутрішні проблеми на підприємстві, а не зовнішній вплив.

"На заводі спалахнула установка №18 та два теплообмінники. Наразі все загасили, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом", - йдеться у повідомленні.

Пожежа у Волгограді - відео:

НПЗ / Інфографіка: Главред

Пожежі в Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 13 січня у військовому госпіталі російського міста Тула сталась масштабна пожежа. Будівля належить до 39-го окремого медичного загону ВДВ.

У ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко повідомив, що 6 січня у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян.

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Що відомо про компанію "Лукойл"? "Лукойл" - одна з найбільших російських нафтових компаній. За обсягами виручки компанія посідає друге місце в РФ після Газпрому. Про це повідомляє Вікіпедія. Основні види діяльності компанії - операції з розвідки та видобутку нафти і газу, виробництво і реалізація нафтопродуктів. Лукойл є найбільшою у світі приватною нафтовою компанією за доведеними запасами сирої нафти. Компанія відіграє ключову роль в енергетичному секторі Росії, на її частку припадає понад 20 % видобутку нафти країни.

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