"Більше зброї і швидше": Рютте зробив заяву про мир в Україні

Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни РФ проти України, вважає генсек НАТО.

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Рютте зробив заяву про мир в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН, скріншот з YouTube

Основні тези Рютте:

Мир не триватиме довго, якщо Путін доб'ється свого в Україні

Україні потрібна військова допомога

Рютте стурбований ситуацією з безпекою в Європі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни, яку проти України веде Росія. Про це він заявив у Брюсселі в рамках засідання Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ і підкомітету з питань безпеки та оборони.

"Майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але понад усе ми хочемо, щоб мир тривав. Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме довго, якщо Путін доб'ється свого в Україні, бо тоді він піде вперед", - сказав Рютте. відео дня

Генсек НАТО також вважає, що мир не триватиме довго, якщо "війна закінчиться угодою, в якій Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і режим у Тегерані дадуть один одному п'ять".

"Угода в Україні, яка служить їхнім інтересам, прокладає шлях до глобальної нестабільності. Тому я переконаний, що мир може тривати тільки в тому випадку, якщо Україна сяде за стіл переговорів з позиції сили", - пояснив він.

У зв'язку з цим Рютте знову констатував, що для цього Україні потрібна допомога.

"Більше зброї і швидше, щоб вони (українці) могли краще захищати себе і вести переговори для України, Європи і світу", - додав генсек альянсу.

Він нагадав, що брав участь у засіданні групи "Рамштайн", під час якого США і європейські союзники оголосили про подальшу допомогу Україні.

"НАТО і Європейський союз мають багато чого зробити разом. І я можу розраховувати на вас, я знаю, як на членів Європейського парламенту, у тому, що ви й надалі підтримуватимете Україну, їх і нашу свободу", - звернувся він до депутатів Європарламенту.

Рютте також вважає, що якщо сьогодні європейці в безпеці, то "через п'ять років ми не будемо в безпеці". "Тому нам потрібно почати сьогодні. Витрачати більше, нарощувати виробництво, домагатися стійкості та підтримувати Україну", - переконаний він.

"Я вже говорив це раніше, і я скажу це знову. Я глибоко стурбований ситуацією з безпекою в Європі. Ми не воюємо, але й не перебуваємо в мирі. Хороша новина в тому, що ми знаємо, що робити, щоб захистити наш народ і спосіб життя, зараз і в довгостроковій перспективі. Нам просто потрібно це зробити. Це означає, що нам потрібно більше інвестувати в оборону і виробляти більше можливостей. Це не може чекати. Нам потрібно підвищити стійкість наших суспільств і критичної інфраструктури. І нам потрібно підтримувати та посилювати нашу підтримку України, щоб змінити траєкторію війни та стримати подальшу російську агресію в майбутньому. В усьому цьому - обороні, стійкості - Україна, НАТО та ЄС мають працювати пліч-о-пліч", - зазначив Рютте.

Марк Рютте про мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, Марк Рютте говорив, що до поставок західними партнерами достатньої кількості необхідної допомоги Україна може відкласти будь-які мирні переговори з країною-агресором РФ. В Альянсі хочуть допомогти Києву просунутися вперед на полі бою і отримати сильнішу позицію на переговорах.

Марк Рютте сказав, що члени НАТО поставлять в Україну всі системи протиповітряної оборони, які можуть надати.

Крім того, Польща отримає від союзників системи ППО, які захищатимуть повітряний простір країн-членів Альянсу. Йдеться про посилення охорони з повітря на кордонах з Україною. Зокрема, у Польщі захищатимуть логістичний хаб, через який здійснюється передача Україні допомоги.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 по 2023 рік. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, вступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів із 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справах, згодом - освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберга в жовтні 2023 року, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини та Франції в лютому 2024 року. Марку Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини та Румунії, до того ж його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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