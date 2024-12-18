Немає сил, щоб повернути території: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

Головне із заяви президента:
- Тільки дипломатичний тиск може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
- Зараз Україна перебуває не в позиції сили для переговорів
- Жоден лідер не має права вести переговори з Путіним без України
Наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien.
Однак, президент висловив здивування слабкою позицією Заходу.
"Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Моя промова може здатися зухвалою. Але у мене таке враження, що всі бояться путінської Росії. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка і Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну", - наголосив Зеленський.
За його словами, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.
"Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у таких умовах дало б йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку ми повинні розробити модель, план дій або мирний план, як би ви його не називали. Потім ми зможемо передати його Путіну або, ширше, росіянам", - додає Зеленський.
Він також підкреслив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України.
"Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Українці теж", - підсумував президент.
Переговори з РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Володимир Зеленський має сам вирішувати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів з Росією.
Водночас, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що обраний президент США Дональд Трамп буде тиснути на Київ і Москву, щоб посадити сторони за стіл переговорів.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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