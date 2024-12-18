Немає сил, щоб повернути території: Зеленський зробив заяву про переговори з РФ

Спочатку Україна повинна розробити модель, план дій або мирний план.

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Переговори з Росією / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви президента:

Тільки дипломатичний тиск може змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Зараз Україна перебуває не в позиції сили для переговорів

Жоден лідер не має права вести переговори з Путіним без України

Наразі в України немає сил, щоб відвоювати у країни-агресора Росії території. Українці можуть розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Parisien.

Однак, президент висловив здивування слабкою позицією Заходу.

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"Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Моя промова може здатися зухвалою. Але у мене таке враження, що всі бояться путінської Росії. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка і Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.

"Ми в НАТО? Ми не знаємо. Чи будемо ми частиною Євросоюзу? Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у таких умовах дало б йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку ми повинні розробити модель, план дій або мирний план, як би ви його не називали. Потім ми зможемо передати його Путіну або, ширше, росіянам", - додає Зеленський.

Він також підкреслив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України.

"Ми ніколи нікому не делегували цей мандат. Ми - жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Українці теж", - підсумував президент.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Переговори з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що реальні переговори з Москвою про стійкий мир почнуться тільки тоді, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни проти України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Володимир Зеленський має сам вирішувати, коли і за яких умов сідати за стіл переговорів з Росією.

Водночас, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що обраний президент США Дональд Трамп буде тиснути на Київ і Москву, щоб посадити сторони за стіл переговорів.

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