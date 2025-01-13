Коли може бути наступний масований удар РФ: експерт попередив українців

Якщо немає два місяці повітряних атак, то окупанти можуть запустити більше ракет.

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Масований удар РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Підготовка РФ до можливого удару по Україні постійно відстежується

Росії потрібен місяць між атаками, щоб підготуватись

Ознаки підготовки країни-агресора Росії до можливого нового удару по Україні постійно відстежуються, але це не означає, що атака обов'язково відбудеться. Про це заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.

"Ви знаєте, коли є ознаки чогось, то це не означає, що це обов'язково має відбутися. А коли ми кажемо "є всі ознаки повітряної атаки з боку росіян" і ці атаки не відбуваються, то починають деякі казати, що "бачте, ваш прогноз не виправдався". Тому одразу хочеться сказати, що ознаки є, 100% ознаки того, що саме так готуються повітряні атаки. Але це не означає, що вони обов'язково відбудуться", - наголосив він. відео дня

За його словами, Росії потрібен місяць між атаками для того, щоб виробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

Експерт також підкреслив, якщо немає два місяці повітряних атак, то окупанти можуть запустити більше ракет або робити дві атаки з інтервалом в кілька днів.

"Тому швидше ніж за місяць зазвичай вони робити цього не можуть, бо буде невелика кількість засобів уражень і атака втратить сенс. Тому, коли минув місяць після попередньої атаки, можна очікувати, що в будь-який день ця атака може відбутися, а може ні. Але відбудеться все одно через місяць, два", - підкреслив Гетьман.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 13 січня російські окупанти атакували Київську область дронами. Увечері та вночі повітряна тривога тривала близько п'яти годин. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

У ніч на суботу, 11 січня, Росія запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей.

Крім того, 10 січня, у Києві оголошували повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У результаті зафіксовано влучання уламків БпЛА в багатоповерхівку в одному з районів столиці.

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