Захисники Маріуполя й Азовсталі вдома: в Україну повернулись 25 полонених

Хлопці мають важкі поранення та хвороби.

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Обмін полоненими / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

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В Україну повернулись ще 25 полонених

Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі"

Також вдалось забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини

У середу, 15 січня, в Україну повернулись ще 25 полонених. Про це повідомив Володимир Зеленський.

"Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав президент. відео дня

Він зауважив, що повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює.

"І ми не зупинимось, поки не повернемо всіх наших. Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою", - наголосив Зеленський.

Водночас, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Також вдалось забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини.

"Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.

Повернення військовополонених - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців.

18 жовтня між Україною та Росією також відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 95 наших захисників. Обмін полоненими відбувся за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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