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ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр

Даяна Швець
15 січня 2025, 15:37
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Дрони в поєднанні з артилерією дозволяють знищувати до 80-90% техніки противника.
ЗСУ переграли РФ в ключовій точці фронту: де ворог зазнає поразки - 63 ОМБр
ЗСУ переграють ворога на Лиманському напрямі / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

Ключове:

  • На Лиманському напрямку 90% техніки ворога знищують дрони ЗСУ
  • ЗСУ потрібне поповнення особового складу

На Лиманському напрямку українські захисники мають значну перевагу над російськими військами завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Про це в ефірі телемарафону розповів командир 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Павло Юрчук.

"До 80-90% техніки противника знищується нашими дронами та артилерією. Ворогу поки не вдається досягти паритету, наші сили переважають за кількістю і точністю застосування безпілотних систем", - пояснив він.

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За словами командира, його підрозділ активно використовує безпілотники на оптоволокні, які забезпечують високу точність ураження цілей. Забезпечення артилерією та дронами знаходиться на високому рівні, а боєприпасів вистачає для виконання бойових завдань. Проте полковник зазначив, що найгострішою проблемою залишається недостатнє поповнення особового складу.

Попри це, українські захисники зберігають ініціативу, діючи злагоджено та економно використовуючи ресурси, на відміну від ворога, який кидає своїх солдатів на вірну смерть.

"Для кращого утримання смуги оборони нам дійсно потрібно більше людей. Але навіть маючи тисячі солдатів, ми не будемо застосовувати людський ресурс так, як це роблять росіяни. Ми чудово розуміємо, що одним людським ресурсом ворога не виграти", - наголосив Юрчук.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на фронті зараз - останні новини

Як повідомляв Главред, попри всі ворожі штурми та наміри ворога переламати фронт, Путін не досягнув цілей до 20 січня. Лише на одному Покровському напрямку агресор несе втрати по 360-480 солдатів на день.

Водночас на Покровському напрямку ворогу вдалось знищити позиції ЗСУ. За словами українських військових, зараз вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Окрім цього, все виглядає так, що Кремль готує новий удар в іншій точці України. Як розповів військовий аналітик Денис Попович, 60 тисяч окупантів "нависли" над Сумами.

Більше важливих новин:

Коли звільнили Лиман

Першого жовтня 2022-го року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів, а другого жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене.

Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців. Поліція розпочала ексгумацію, пише Вікіпедія.

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