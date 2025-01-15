Ситуація критична: частина багатоквартирної забудови в Торецьку окупована

Лінія фронту періодично змінюється, ситуація то покращується, то ускладнюється.

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Бої в Торецьку / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap.live

Ключові тези:

Росіяни намагаються швидше захопити Торецьк

Ворог значно переважає за чисельністю

Більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під контролем РФ

Армія країни-агресора Росії намагається якомога швидше захопити повністю місто Торецьк. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не полишає спроб повністю захопити місто Торецьк і докладає для цього всіх зусиль. Він здійснює масовані артилерійські та мінометні обстріли, а також застосовує тактичну авіацію для ударів по території громади. Попри це, наші Збройні Сили дають гідну відсіч, хоча ворог значно переважає за чисельністю", - наголосив він. відео дня

За його словами, лінія фронту періодично змінюється, ситуація то покращується, то ускладнюється. Ворог поступово просувається щодня.

Чинчик також додав, що більшість багатоквартирних будинків вже перебувають під контролем росіян. На околицях Торецька розташована приватна забудова, де частково залишаються багатоквартирні будинки, які все ще контролюються нашими військовими.

"Ситуація в місті залишається складною, і ворог намагається якомога швидше захопити його повністю. У Торецьку ще перебувають близько 60 мешканців - здебільшого літні люди, які живуть у вкрай важких умовах: у підвалах, укриттях, без належних санітарних умов", - підсумував він.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація в Торецьку - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що інформація, яку поширили деякі ЗМІ про те, що Сили оборони начебто не контролюють місто Торецьк, є неправдивою. У місті тривають бої.

В DeepState повідомили, що армія країни-агресора Росії знову відчутно просунулась вперед в Торецьку Донецької області і контролює вже більшу частину міста. Загалом тенденція вкрай невтішна, противник поступово просочується і забирає місто під свій контроль.

Аналітики американського Інституту вивчення вважають, що російські війська, імовірно, мають намір використати свої успіхи на північному заході Торецька для просування на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т0516 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

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Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

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