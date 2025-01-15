Масований удар по Україні: РФ запустила 43 ракети та 74 БпЛА – скільки збито

Не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

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Як відпрацювала ППО / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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Росія запустила по Україні 43 ракети та 74 БпЛА

Підтверджено збиття 77 повітряних цілей

У ніч на 15 січня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника. Йдеться про:

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1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-(район пуску — Бєлгородська обл.);

7 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (район пусків — Тульська обл. – рф.);

4 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що станом на 10:30 підтверджено збиття 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

3 крилатих ракет "Калібр";

4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 27 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Робота ППО / фото: Повітряні Сили

Крім того, повідомляється, що далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

"Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", - підкреслили в Повітряних Силах.

Ракети Росії / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня в країні-агресорі РФ з аеродрому Оленя Мурманської області було піднято в небо бомбардувальники Ту-95МС, а також літаки Ту-22м3. Вибухи було чути в Черкасах. Пізніше всі крилаті ракети перемістились з центру у західні області.

Голова ЛОВА Максим Козицький заявив, що агресори з Росії вдарили крилатими ракетами по двох об’єктах критичної інфраструктури у Львівській області. З Чорного моря летіли "Калібри", атакувала балістика.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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