В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Основне:
- Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили
- Це вже 14-те продовження воєнного стану, яке триватиме з 8 лютого до 9 травня 2025 року
У середу, 15 січня, Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 315 нардепів.
"Рада проголосувала за закон #12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні. Далі підписання Президентом. Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію", - написав нардеп.
Також за продовження проведення загальної мобілізації проголосували 310 політиків.
Відповідно до законопроєктів, передбачено продовження воєнного стану та мобілізації по всій території України на 90 діб, з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Мобілізація та бронювання в Україні - останні новини
Нагадаємо, у Верховній Раді попереджали, що в Україні після 28 лютого у військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання.
Нещодавно, уряд України дозволив підприємствам з оновленим статусом критично важливих з 22 січня до 1 березня перебронювати співробітників через портал "Дія" без необхідності очікування 72 години.
Як писав Главред з посиланням на речницю Черкаського обласного ТЦК, громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі їм загрожує штраф. Вона нагадала, що пройти ВЛК повинні не лише військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатні", але й військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій.
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Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
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