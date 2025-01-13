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Атака 1500 дронів на Україну: у британській розвідці повідомили про небезпеку

Анна Косик
13 січня 2025, 14:23
3065
Кількість дронів-камікадзе, якими окупанти обстрілюють ледь не щодня Україну, буде змінюватися щомісяця.
Атака дронов
У ворога достатньо дронів для масштабних атак України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в розвідці:

  • Росія може випускати по Україні щомісяця більше 1500 дронів
  • У грудні РФ вперше за довгий час зменшила кількість атак безпілотниками
  • Українська ППО збиває більшість ворожих цілей

Країна-агресор Росія не припиняє тероризувати населення України постійними атаками дронів. У найближчі місяці ворог зможе застосовувати під час обстрілів понад 1500 дронів-камікадзе.

Про це повідомила розвідка при Міністерстві оборони Великої Британії у соцмережі X. Вже відомо, що у грудні 2024 року окупанти запустили по Україні приблизно 1700 безпілотників різних типів.

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Ця статистика свідчить, що вперше з квітня 2024 року ворог зменшив кількість застосованих для обстрілів України дронів-камікадзе.

"Ймовірно, що погодні фактори вплинули на операції на початку місяця, що підтверджується кількома ночами хвиль понад 100 дронів-камікадзе, які слідували за періодами особливо низької або нульової активності", - йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони України збили 53% російських дронів, інші ж зазвичай знешкоджували за допомогою радіоелектронної боротьби, або ж вони відхилялися від курсу.

При цьому у розвідці попередили, що залишається вірогідність того, що Росія зможе підтримувати кількість дронів для обстрілів України у наступні місяці, яка перевищуватиме принаймні 1500 одиниць.

Атака 1500 дронів на Україну: у британській розвідці повідомили про небезпеку
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Загроза обстрілів України дронами - що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджав, що країна-агресор Росія не припиняє терор проти мирного населення України і тільки за період з 6 по 12 січня завдала сотень ударів по українській території, випустивши більше 600 ударних дронів.

Напередодні військовий експерт Роман Світан попередив, що РФ виробляє щонайменше 30-50 дронів "Шахедів" на добу, тож ворог може використовувати всі ці безпілотники для ударів по Україні.

Раніше також Главред писав, що російські окупанти під час атаки дронами по Києву вдаються до хитрощів, щоб обійти протиповітряну оборону. Загарбники для цього активно змінюють висоту прольоту безпілотників, а також маршрути, за якими вони рухаються.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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