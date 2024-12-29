Що насправді відбувається у Торецьку на Донеччині: в ISW розкрили загрози

Російська окупаційна армія продовжила атаки у центральній частині Торецька.

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Що відбувається на фронті / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

Головні тези ISW:

Армія РФ просунулась на фронті

Яка ситуація у Торецьку

Українські та російські війська нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що українські війська нещодавно відвоювали позиції в центральній та північній частині міста.

Додаткові геолокаційні кадри у звіті ISW, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Рудничної в західній частині Торецька.

відео дня

"Російські війська продовжили атаки у центральній частині Торецька в районі шахти "Центральна" і Центрального ринку, а також у північній частині Торецька в районі стадіону "Авангард" та на захід від Торецька в районі Щербинівки 27 та 28 грудня", - йдеться у звіті.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Повідомляється, що на Торецькому напрямку діють підрозділи 9-ї мотострілецької бригади та 80-го окремого розвідувального батальйону "Спарта" російської 51-ї загальновійськової армії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ повернули позиції на Донеччині. Українські військові відновили раніше втрачені позиції на Сіверському напрямку на північ від Верхньокам'янського. Водночас окупаційна армія РФ просунулася біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському і Курахівському напрямках.

Штурм РФ біля Курдюмівки перетворився на гори спаленої техніки. Українським прикордонникам вдалось відбити штурм РФ. Бій відбувся біля Курдюмівки Донецької області. В результаті зіткнення окупанти втратили сім одиниць техніки. Прикордонники знищили три танки.

У DeepState розкрили загрози для ЗСУ після того як росіяни прорвались у Торецьку та Кураховому. На Курахівському напрямку росіяни просунулись біля населеного пункту Шевченко, Янтарного, Розливу, а також у Кураховому. Також фіксуються успіхи терористів біля Рівнополя і у Торецьку.

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