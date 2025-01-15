'Пошкодження, з руйнуваннями': РФ поцілила в об’єкти інфраструктури на Львівщині

Поруч з будинком, де впала ракета, утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів

https://glavred.net/ukraine/povrezhdeniya-s-razrusheniyami-rf-popala-v-obekty-infrastruktury-na-lvovshchine-10630760.html Посилання скопійоване

Ворог атакував Львівщину ракетами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС Львівщини

Коротко:

У Львівській області двічі оголошували тривогу - через атаку дронів та ракет

Ворог влучив в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах

У ніч на середу, 15 січня, агресори з Росії вдарили крилатими ракетами по двох об’єктах критичної інфраструктури у Львівській області. З Чорного моря летіли "Калібри", атакувала балістика. Деталями поділився голова ЛОВА Максим Козицький на своїй сторінці в Telegram.

"Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах", – сповістив він. відео дня

Очільник Львівської ОВА заспокоїв громадян, що наразі відімкнень електроенергії немає, а системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Варто вказати, що перша повітряна тривога на Львівщині тривала з 01:35 по 02:48, тоді залетів ворожий ударний безпілотник, однак ППО вдалось його збити.

"Калібр" / Інфографіка: Главред

За уточненою інформацією Козицького, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

"Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби", - заявив голова ЛОВА.

За оновленими даними голови ЛОВА, внаслідок вранішньої ракетної атаки у селі Скнилів Золочівського району постраждали два приватних будинки та дві господарські будівлі.

"Вибухова хвиля пошкодила дахи будинків. Якщо, після обстеження профільних служб, виникне потреба в розміщенні, для мешканців підготували тимчасове житло в громаді. Крім того, в одному зі сіл Стрийського району в полі виявили уламки ракети та 1 нездетоновану ракету. На місце виїхали вибухотехніки", - зазначив Козицький.

Козицький нагадав, що треба активно реагувати на сигнал повітряної тривоги.

"Ще раз хочу звернути вашу увагу: безпілотники тепер летять доволі низько, що ускладнює їхнє виявлення. Чуєте тривогу – не чекайте на деталі в телеграм-каналах, а йдіть в укриття, бо загроза може бути дуже близько", – наголосив Максим Козицький.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Telegram також підтвердив, що під ворожою атакою опинилась енергетична інфраструктура Львівської області.

"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози", - написав Садовий.

Очільник Львова зазначив, що агресор з Росії атакував енергетичну інфраструктуру регіону та України. Однак наразі у Львові аварійні відключення не вводяться.

Атака на Україну 15 січня та відключення світла - що відомо

Сьогодні вночі, 15 січня, в повітря злетіли Ту-95МС і МіГ-31К. Стало відомо, що РФ атакувала Україну ракетами.

Згодом стало відомо, що в Україні вводять екстрені вимкнення електроенергії. Перші відключення запровадили у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення. Тож Главред опублікував графіки відключень на 15 січня.

Більше новин про війну України та РФ:

Хто такий Максим Козицький? Максим Козицький - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обладміністрації з 5 лютого 2020 року. Голова Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Очолив список партії на виборах до Львівської обласної ради, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред