Насувається антициклон: синоптик розповіла, якою буде погода 16 січня в Україні

До кінця тижня температура повітря залишатиметься відносно теплою.

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Прогноз погоди на 16 січня / фото: УНІАН

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Якою буде погода завтра

Чи прогнозують на завтра мокрий сніг

У четвер, 16 січня, по всій Україні опадів не прогнозується, лише в Карпатах випадатиме невеликий мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, завтра практично вся континентальна Європа належатиме зоні впливу антициклону, на ім'я Beate.

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Вона зазначила, що у найближчу ніч в Україні температура коливатиметься від +1 °C до -5 °C, у Карпатах до -5...-10 °C.

Протягом дня четверга у більшості областей +1...+6 °C.

У Києві 16 січня буде без опадів. Вночі близько нуля, вдень +1 °C до +3 °C.

"У п'ятницю в Україні, окрім західних областей, пройдуть дощ та мокрий сніг, подекуди можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря буде досить високою до кінця тижня.Тримайте голову, судини та щоденний стан настрою за такої нестабільної "сирої" погоди у рівновазі", - написала синоптикиня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні 15 січня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують сніг та сніг з дощем у західних та північних областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Синоптик Володимир Деркач повідомляв, що погода в Україні в січні 2025 року буде мінливою. Перші дні місяця були досить теплими. Однак далі в Україну прийдуть атмосферні фронти з опадами та похолоданням. Загалом очікуються різкі переходи від плюса до мінуса, але сильних морозів чекати не варто.

Нещодавно народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах +1...+3 вдень, в нічні години від -3 до -5 градусів.

У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути до метра. Також слід очікувати морозів від -10 до -15 градусів.

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