'Заборона і зараз діє': в МЗС вказали на деталь в переговорах про мир з РФ

В Україні досі чинне рішення РНБО щодо заборони прямих переговорів із російським диктатором Путіним, наголосив очільник МЗС Сибіга.

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В МЗС вказали на деталь в переговорах про мир / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Сибіга:

Рішення РНБО щодо заборони переговорів із російським диктатором Путіним досі діє

Єдиною гарантією безпеки України є членство в НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не вестиме прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Він нагадав, що рішення РНБО про заборону таких переговорів залишається чинним. Крім того, Україна не готова поступитися своїм прагненням вступити до НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Так, це рішення і зараз діє", – відповів Сибіга на запитання про чинність рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним. відео дня

Сибіга підкреслив, що позиція України залишається чіткою та непохитною: єдиною надійною гарантією безпеки для України є членство в НАТО, яке водночас зміцнить безпеку самого Альянсу.

Міністр наголосив, що повноправне членство України є найефективнішим і водночас найдешевшим варіантом забезпечення стабільності та безпеки в Європі.

Він нагадав, що мета вступу до НАТО закріплена в українській Конституції та підтримується більшістю громадян.

"Тому членство України в НАТО – це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави", — сказав глава МЗС.

За словами Сибіги, альтернативні гарантії безпеки можуть лише слугувати інструментом підготовки до членства в Альянсі та посилення обороноздатності України, але вони не можуть замінити вступу до НАТО.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що на Київ не чиниться жодного тиску з метою форсування мирної угоди з Москвою. Про це він повідомив 14 січня під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною у Києві. Сибіга підкреслив важливість уникнення маніпуляцій із поняттям "мир".

Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена планує використати заморожені російські активи як інструмент впливу на Кремль. За даними CNN, американські посадовці пропонують європейським партнерам підтримати перенесення близько 300 мільярдів доларів російських активів на спеціальний депозитний рахунок, щоб зробити їх важелем у перемовинах на користь України. Використати ці кошти можна буде лише в межах майбутньої мирної угоди.

У Кремлі, своєю чергою, заявили про відсутність передумов для мирних переговорів з Україною. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що нині Росія не бачить можливостей для відновлення переговорного процесу, передають російські ЗМІ.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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