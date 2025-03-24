Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)

Новини України 24 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 24 березня / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.

Як повідомили в Київській ОВА, у Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, була пожежа на території торговельного підприємства.

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Президент США Дональд Трамп починає "все більше сердитися" через те, що Росія продовжує масовано обстрілювати Україну різними видами озброєння. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерела в Білому домі.

"Джерела, близькі до пана Трампа, повідомили в неділю ввечері, що він готовий чекати на правильну угоду, але деякі з них кажуть, що він дедалі більше сердиться через продовження ракетних обстрілів і атак із безпілотників, які відбуваються попри обіцянки обох сторін щодо міні-перемир'я", - пише видання.

Українські військові знищили 4 гелікоптери РФ у Бєлгородській області

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 у Бєлгородській області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Telegram ССО.

Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий постачати більше зброї Україні в обмін на те, що Україна надасть йому доступ до рідкісноземельних металів. Проте – без завершення війни в Україні реалізувати цю угоду на практиці буде складно.

Про це пише The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що багато цікавих для США ресурсів розташовані або на українських територіях, які вже окупувала країна-агресорка Росія, або на тих, які перебувають під загрозою захоплення ворогом.

Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків

Масштабний серверний збій, про який АТ Укрзалізниця вперше заявила о 8:14 ранку в неділю, стався через кібератаку.

Наразі онлайн-продажі квитків залишаються недоступними, йдеться в повідомленні пресслужби компанії УЗ.

Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

У квітні 2025 року в Україні зростуть ціни на низку популярних продуктів. Зокрема, очікується сезонне подорожчання деяких овочів, також суттєво зросте в ціні м'ясо.

Проте деякі продукти навпаки подешевшають. Про це розповіли експерти у коментарі Главреду.

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

В Україні триває потужна магнітна буря. У понеділок, 24 березня, вона досягнула рівня 6 балів.

На такому рівні вона триматиметься ще кілька днів. Про це повідомляє meteoagent.

Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

Аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.

Представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в етері телемарафону підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити частину територій біля Дворічної.

В ОП озвучили нові деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії

Україна та США 23 березня провели переговори у Саудівській Аравії, де обговорювалася кілька ключових питань. Про це в етері телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Погода в Україні у вівторок, 25 березня, буде неоднорідною. У південних областях, в більшості центральних областей і на Луганщині очікується тепла погода, вдень температура повітря триматиметься на рівні +12…+16 градусів.

На півночі України навпаки буде прохолодніше – упродовж дня очікується температура на рівні +9…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Після "ганебних і шокуючих" заяв спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про "референдуми" на окупованих територіях, його треба відкликати з посади, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

"Будемо називати речі своїми іменами, це просто ганебні, шокуючі заяви. Я не розумію, про що йдеться - про невігластво, про наївність, про непрофесіоналізм?", - наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

РФ вдарила ракетою по центру Сум: пошкоджені будинки, школа, постраждали діти

У Сумах прогримів потужний вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по центральній частині міста. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, будівля школи. Влучання відбулося неподалік навчального закладу, де були діти.

Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський

Після суперечки у Білому домі адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про призупинення допомоги Україні, що включало постачання критично важливих розвідувальних даних, зброї та боєприпасів, що негативно вплинуло на бойові дії українських збройних сил. Проте президент України утримався від звинувачень на адресу США щодо загострення ситуації на Курщині, повідомляє TIME.

Дитину в крові виносили з будинку: у Сумах вже понад півсотні поранених

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому кварталу міста Суми. Внаслідок удару постраждало дуже багато людей, серед них є і діти. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Станом на 16:00 відомо про 65 поранених людей, серед яких 14 - діти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України продовжують наступ у прикордонних районах Бєлгородської області РФ.

ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону, йдеться в матеріалі Bild.

Після скандалу в Білому домі Зеленський запросив Венса в Україну - його реакція

В ході суперечки в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Джей Ді Венсом, президент України запитав, чи відвідував віцепрезидент США Україну під час війни. У відповідь на це, Венс відповів, що його не цікавлять "пропагандистські тури" Зеленського. Попри цю напругу, український лідер запросив Венса відвідати Україну, повідомляє The Time.

Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються розширити зону проникнення в Сумській області й перенести бойові дії з Курщини на територію України.

Про це сказав в телеефірі речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що ДРГ ворога тепер намагаються заходити на територію України не лише на півночі Сумщини, а й ближче до південної і південно-східної ділянок регіону.

Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час напруженої дискусії з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого він відстоював гідність України.

"У тій розмові я захищав гідність України", - наголосив глава держави в інтерв'ю Time.

Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

Центральний банк Росії застеріг кремлівських політиків, що США та ОПЕК можуть спричинити різке падіння цін на нафту, подібне до кризи 1980-х років, яка сприяла розпаду СРСР. Це попередження з’явилося за кілька тижнів до початку переговорів між Путіним і Трампом щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в закритій презентації, підготовленій для обговорення на нараді під керівництвом прем'єр-міністра Михайла Мішустіна у лютому, доступ до якої отримало агентство Reuters.

Будинок у вогні, люди заблоковані у власних квартирах: моторошні кадри евакуації в Сумах

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому району Сум. Внаслідок атаки у багатьох будинках вилетіли вікна. В одному з багатоповерхових будинків здійнялася пожежа. Через вибухову хвилю люди були заблоковані у власних квартирах. Рятувальники показали, як вони евакуювали постраждалих.

У ДСНС зазначили, що частково була зруйнована будівля школи, звідти евакуювали 40 дітей та 16 дорослих, постраждалих нема.

Своїми скандальними заявами про Україну спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф спробував створити умови для нав'язування українській стороні невигідної угоди про припинення вогню, пише Forbes.

Чи може РФ наступати на Дніпропетровську область: експерт оцінив загрозу

У російських загарбників не має достатньо ресурсів, щоб повноцінно наступати на Дніпропетровську область. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДOM.

Експерт нагадав, що противник намагався обійти із заходу Покровськ, щоб перерізати логістику Силам оборони України, крім того, ворог міг би зайти на територію Дніпропетровської області.

"Говоримо про території": Трамп анонсував підписання важливої угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку стратегічно важливих корисних копалин в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами під час засідання Кабінету міністрів, Трамп також зазначив, що США обговорюють із Києвом можливість купівлі американськими компаніями українських електростанцій.

Україну заливатиме дощами та вдарить похолодання: синоптики назвали регіони

Погода в Україні 25 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській області оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 березня у південних, центральній та Луганській областях температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. У північних областях буде прохолодніше - 9-12 градусів тепла. Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

Зеленський розказав деталі переговорів із США: які ініціативи готовий підтримати Київ

У Саудівській Аравії відбулась зустріч з представниками США. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту України про результати переговорів. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.

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