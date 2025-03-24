Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
24 березня 2025, 22:06
248
Новини України 24 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 24 березня / Колаж Главред, фото: ДСНС України, УНІАН, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.

Як повідомили в Київській ОВА, у Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, була пожежа на території торговельного підприємства.

відео дня

"Трамп починає сердитися": у The Telegraph з'ясували деталі мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп починає "все більше сердитися" через те, що Росія продовжує масовано обстрілювати Україну різними видами озброєння. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерела в Білому домі.

"Джерела, близькі до пана Трампа, повідомили в неділю ввечері, що він готовий чекати на правильну угоду, але деякі з них кажуть, що він дедалі більше сердиться через продовження ракетних обстрілів і атак із безпілотників, які відбуваються попри обіцянки обох сторін щодо міні-перемир'я", - пише видання.

Українські військові знищили 4 гелікоптери РФ у Бєлгородській області

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота Ка-52 та два Мі-8 у Бєлгородській області країни-агресорки Росії. Про це повідомили у Telegram ССО.

Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий постачати більше зброї Україні в обмін на те, що Україна надасть йому доступ до рідкісноземельних металів. Проте – без завершення війни в Україні реалізувати цю угоду на практиці буде складно.

Про це пише The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що багато цікавих для США ресурсів розташовані або на українських територіях, які вже окупувала країна-агресорка Росія, або на тих, які перебувають під загрозою захоплення ворогом.

Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків

Масштабний серверний збій, про який АТ Укрзалізниця вперше заявила о 8:14 ранку в неділю, стався через кібератаку.

Наразі онлайн-продажі квитків залишаються недоступними, йдеться в повідомленні пресслужби компанії УЗ.

Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

У квітні 2025 року в Україні зростуть ціни на низку популярних продуктів. Зокрема, очікується сезонне подорожчання деяких овочів, також суттєво зросте в ціні м'ясо.

Проте деякі продукти навпаки подешевшають. Про це розповіли експерти у коментарі Главреду.

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

В Україні триває потужна магнітна буря. У понеділок, 24 березня, вона досягнула рівня 6 балів.

На такому рівні вона триматиметься ще кілька днів. Про це повідомляє meteoagent.

Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

Аналітики DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ на Харківщині, а саме про звільнення територій біля населених пунктів Фиголівка, Голубівка і Синьківка, Западне.

Представник 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в етері телемарафону підтвердив, що ЗСУ вдалося звільнити частину територій біля Дворічної.

В ОП озвучили нові деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії

Україна та США 23 березня провели переговори у Саудівській Аравії, де обговорювалася кілька ключових питань. Про це в етері телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Погода в Україні у вівторок, 25 березня, буде неоднорідною. У південних областях, в більшості центральних областей і на Луганщині очікується тепла погода, вдень температура повітря триматиметься на рівні +12…+16 градусів.

На півночі України навпаки буде прохолодніше – упродовж дня очікується температура на рівні +9…+12 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

"Ганебні заяви": у Раді "припечатали" Віткоффа за проросійську пропаганду

Після "ганебних і шокуючих" заяв спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про "референдуми" на окупованих територіях, його треба відкликати з посади, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, нардеп "Слуги народу" Олександр Мережко.

"Будемо називати речі своїми іменами, це просто ганебні, шокуючі заяви. Я не розумію, про що йдеться - про невігластво, про наївність, про непрофесіоналізм?", - наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

РФ вдарила ракетою по центру Сум: пошкоджені будинки, школа, постраждали діти

У Сумах прогримів потужний вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по центральній частині міста. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, будівля школи. Влучання відбулося неподалік навчального закладу, де були діти.

Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський

Після суперечки у Білому домі адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про призупинення допомоги Україні, що включало постачання критично важливих розвідувальних даних, зброї та боєприпасів, що негативно вплинуло на бойові дії українських збройних сил. Проте президент України утримався від звинувачень на адресу США щодо загострення ситуації на Курщині, повідомляє TIME.

Дитину в крові виносили з будинку: у Сумах вже понад півсотні поранених

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому кварталу міста Суми. Внаслідок удару постраждало дуже багато людей, серед них є і діти. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Станом на 16:00 відомо про 65 поранених людей, серед яких 14 - діти. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України продовжують наступ у прикордонних районах Бєлгородської області РФ.

ЗСУ наступають на кілька населених пунктів у 10-кілометровій смузі, частина підрозділів просунулася на глибину від 500 метрів до 2 км від кордону, йдеться в матеріалі Bild.

Після скандалу в Білому домі Зеленський запросив Венса в Україну - його реакція

В ході суперечки в Овальному кабінеті між Володимиром Зеленським і Джей Ді Венсом, президент України запитав, чи відвідував віцепрезидент США Україну під час війни. У відповідь на це, Венс відповів, що його не цікавлять "пропагандистські тури" Зеленського. Попри цю напругу, український лідер запросив Венса відвідати Україну, повідомляє The Time.

Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються розширити зону проникнення в Сумській області й перенести бойові дії з Курщини на територію України.

Про це сказав в телеефірі речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що ДРГ ворога тепер намагаються заходити на територію України не лише на півночі Сумщини, а й ближче до південної і південно-східної ділянок регіону.

Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час напруженої дискусії з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого він відстоював гідність України.

"У тій розмові я захищав гідність України", - наголосив глава держави в інтерв'ю Time.

Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

Центральний банк Росії застеріг кремлівських політиків, що США та ОПЕК можуть спричинити різке падіння цін на нафту, подібне до кризи 1980-х років, яка сприяла розпаду СРСР. Це попередження з’явилося за кілька тижнів до початку переговорів між Путіним і Трампом щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в закритій презентації, підготовленій для обговорення на нараді під керівництвом прем'єр-міністра Михайла Мішустіна у лютому, доступ до якої отримало агентство Reuters.

Будинок у вогні, люди заблоковані у власних квартирах: моторошні кадри евакуації в Сумах

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому району Сум. Внаслідок атаки у багатьох будинках вилетіли вікна. В одному з багатоповерхових будинків здійнялася пожежа. Через вибухову хвилю люди були заблоковані у власних квартирах. Рятувальники показали, як вони евакуювали постраждалих.

У ДСНС зазначили, що частково була зруйнована будівля школи, звідти евакуювали 40 дітей та 16 дорослих, постраждалих нема.

Віткофф намагається нав'язати Україні невигідну угоду - Forbes

Своїми скандальними заявами про Україну спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф спробував створити умови для нав'язування українській стороні невигідної угоди про припинення вогню, пише Forbes.

Чи може РФ наступати на Дніпропетровську область: експерт оцінив загрозу

У російських загарбників не має достатньо ресурсів, щоб повноцінно наступати на Дніпропетровську область. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДOM.

Експерт нагадав, що противник намагався обійти із заходу Покровськ, щоб перерізати логістику Силам оборони України, крім того, ворог міг би зайти на територію Дніпропетровської області.

"Говоримо про території": Трамп анонсував підписання важливої угоди з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку стратегічно важливих корисних копалин в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами під час засідання Кабінету міністрів, Трамп також зазначив, що США обговорюють із Києвом можливість купівлі американськими компаніями українських електростанцій.

Україну заливатиме дощами та вдарить похолодання: синоптики назвали регіони

Погода в Україні 25 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській області оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 березня у південних, центральній та Луганській областях температура повітря підвищиться до +12...+16 градусів. У північних областях буде прохолодніше - 9-12 градусів тепла. Дощі 25-го березня пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та Харківщині.

Зеленський розказав деталі переговорів із США: які ініціативи готовий підтримати Київ

У Саудівській Аравії відбулась зустріч з представниками США. Міністр оборони України Рустем Умєров доповів президенту України про результати переговорів. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумы Володимир Зеленський Дональд Трамп Сумська область мирне врегулювання мирні переговори з Росією Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Втрати, біль та руйнування": Зеленський відреагував на ракетний удар по Сумам

"Втрати, біль та руйнування": Зеленський відреагував на ракетний удар по Сумам

23:19Україна
"Вдарили двома ракетами HIMARS": в Україні "задвохсотили" пропагандистів РФ

"Вдарили двома ракетами HIMARS": в Україні "задвохсотили" пропагандистів РФ

22:42Війна
Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)

Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

В Україні різко похолодає: синоптикиня назвала точну дату

Чим відрізняються 2 дівчини: загадка на 17 секунд для людей з високим IQ

Чим відрізняються 2 дівчини: загадка на 17 секунд для людей з високим IQ

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Мокрий сніг, дощі та +23: синоптики ошелешили прогнозом погоди на тиждень

Мокрий сніг, дощі та +23: синоптики ошелешили прогнозом погоди на тиждень

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Останні новини

23:37

Євробачення-2025: з ким Україні доводиться бодатися за місце в десятці найкращих

23:19

"Втрати, біль та руйнування": Зеленський відреагував на ракетний удар по СумамФото

22:51

"І без концертів у Кремлівському": Крістіна Орбакайте здивувала вчинком

22:42

"Вдарили двома ракетами HIMARS": в Україні "задвохсотили" пропагандистів РФ

22:39

"Може виїжджати": жінка Павліка заговорила про відпустку з чоловіком за кордоном

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
22:06

Сюрприз для РФ на фронті та удар по Сумах: головні новини України (дайджест)

21:50

"Знайшла нового жеребця": Віра Брежнєва закрутила роман із киянином

21:48

Не липне і не кришиться: простий рецепт ідеальної глазурі для паски

21:10

Зеленський розказав деталі переговорів із США: які ініціативи готовий підтримати Київ

Реклама
21:08

"Найстаріша кішка у світі" відсвяткувала свій день народження: скільки їй років

20:59

Україну заливатиме дощами та вдарить похолодання: синоптики назвали регіони

20:57

Росіяни активізувалися на важливій ділянці фронту: у ЗСУ назвали напрямок

20:45

Чи можна стригти волосся дітям до року: остаточна відповідь священникаВідео

20:17

"Говоримо про території": Трамп анонсував підписання важливої угоди з Україною

20:16

Коли в будинках Києва відключать опалення: у КМДА назвали точні терміни

20:02

Як сіяти огірки – перевірений спосіб для швидкого врожаю

20:01

Молодик у березні принесе успіх 3 знакам зодіаку: кому чекати грандіозних фінансових змін

20:00

Дуже простий рецепт зеленого борщу - можна готувати хоч щодняВідео

19:57

Чи може РФ наступати на Дніпропетровську область: експерт оцінив загрозу

19:56

Урожай буде більшим та смачнішим: чим потрібно полити полуницю навесні

Реклама
19:51

"Буде Опа!": "дбайливий" Потап звернувся до шанувальників

19:40

Віткофф намагається нав'язати Україні невигідну угоду - Forbes

19:03

Молодість триває довше, ніж гадалось: ВООЗ офіційно переглянула вікові норми

19:02

25 березня Благовіщення: що можна і не можна робити в це церковне свято

19:00

Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

19:00

Ігри Трампа: чи зупиниться війна в Україні до 20 квітняПоглядВідео

18:56

Будинок у вогні, люди заблоковані у власних квартирах: моторошні кадри евакуації в СумахФотоВідео

18:37

Як розтягнути светр, що сів після прання: хитрий лайфхак "врятує" річ

18:11

Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

18:07

Салат усього з 2 інгредієнтів: рецепт, про який усі забули

17:58

"Це не патріоти! Там немає де тавро ставити!" – Скрипін звинуватив команду Порошенка у спекуляції на ЗСУ

17:53

Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

17:49

Як виглядати дорого – прості лайфхаки для розкішного стилю

17:38

Через які номерні знаки водій може втратити права: важливе нагадування

17:21

Відро для сміття без запаху: експерт порадив недорогий засіб для чищення відра

17:20

Армія РФ намагається перенести бойові дії з Курщини в Україну – ДПСУ

17:14

Після скандалу в Білому домі Зеленський запросив Венса в Україну - його реакція

16:51

Армія України наступає в Бєлгородській області: у Bild дізналися головну мету ЗСУ

16:50

Дитину в крові виносили з будинку: у Сумах вже понад півсотні пораненихВідео

16:42

Як пофарбувати яйця на Великдень: незвичайні, але прості способиВідео

Реклама
16:29

В Україні заборонять вилов риби: яка причина і які штрафи чекають на порушників

16:10

І на метр не підповзуть: як зробити так, щоб кліщі не кусали

15:53

Податки для орендодавців і кур'єрів: в Україні готується новий законопроєкт

15:51

Маловідомий факт для багатьох: навіщо потрібні черв'яки

15:48

Кухонна плита сяятиме: як власноруч приготувати спрей для чищення з 2 інгредієнтів

15:48

В Україні переглянуть пенсії: кому можна розраховувати на підвищення

15:41

Привітання з днем народження другу: веселі картинки та красиві слова

15:34

Це частина схеми, Росія передала Білому дому сигнал щодо України - Зеленський

15:31

Не варто викидати: 3 цікавих способи використання яєчної шкаралупи

15:13

РФ вдарила ракетою по центру Сум: пошкоджені будинки, школа, постраждали дітиФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти