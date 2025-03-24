РФ вдарила ракетою по центру Сум: пошкоджені будинки, школа, постраждали діти

Росіяни атакували житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

https://glavred.net/war/rf-udarila-raketoy-po-centru-sum-povrezhdeny-doma-shkola-postradali-deti-10649888.html Посилання скопійоване

РФ варила ракетою по місту Суми / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Сумах прогримів потужний вибух. Російські окупанти вдарили ракетою по центральній частині міста. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, будівля школи. Влучання відбулося неподалік навчального закладу, де були діти.

"Ворог завдав ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа. Діти знаходились у захисній споруді, всі живі та здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, гасіння пожеж, робимо обхід багатоповерхівок та надаємо допомогу постраждалим людям", - сказав Артюх.

відео дня

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар заявив, що росіяни атакували житловий сектор та інфраструктурні об'єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади. Внаслідок атаки поранено щонайменше 7 людей.

"Наразі відомо про поранених: 5 дорослих та 2 дітей. Усі екстрені служби працюють на місці. Для надання допомоги постраждалим буде розгорнуто штаби в дитячих садочках №10 та №25", - написав він.

У Мережі з'явились перші відео з наслідками ракетного удару. На кадрах видно багатоквартирні будинки та будівлю школи. Вони всі залишились без вікон.

Дивіться відео з наслідками ракетного удару по місту Суми:

РФ варила ракетою по місту Суми / фото: скріншот

Згодом Кобзар уточнив, що вже відомо 28 постраждалих, серед яких 4 - діти.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред