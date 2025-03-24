Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків

Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

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Системи Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки / Колаж: Главред, фото: УЗ, Pixabay

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Онлайн-продажі квитків УЗ залишаються недоступними

Рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок

Залізничні квитки можна буде придбати через каси

Масштабний серверний збій, про який АТ Укрзалізниця вперше заявила о 8:14 ранку в неділю, стався через кібератаку.

Наразі онлайн-продажі квитків залишаються недоступними, йдеться в повідомленні пресслужби компанії УЗ.

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"Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу і зараз триває. Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють із кібердепартаментом Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні УЗ.

Оскільки і раніше Укрзалізниця ставала об'єктом кібератак ворога, у компанії впроваджено протоколи резервування, сказано в повідомленні.

В УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок і всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі.

"Залізниця продовжує рух незважаючи на фізичні атаки на інфраструктуру, не зупинити її і найпідлішими кібератаками", - запевнили в УЗ.

Як працюють залізничні каси

В УЗ повідомили, що до кінця дня 24 березня квитки можна буде придбати через каси. Вони посилені персоналом. На 24 і 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах.

"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу - прямуйте безпосередньо до поїзда. Наші поїзні бригади проінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (перепрошуємо заздалегідь, можуть не бути в наявності місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", - повідомили в УЗ.

Для подорожей пізніше 25 березня УЗ наполегливо радить не штурмувати каси сьогодні.

"Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра. Ми проінформуємо одразу щодо відновлення онлайн сервісів і всі зможуть придбати квиток онлайн", - ідеться в повідомленні.

Також опубліковано інструкцію повернення квитків:

усі, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, може зробити це онлайн;

достатньо принаймні за годину до відправлення вашого рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону;

заявку буде опрацьовано протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем;

про нестандартні випадки просять повідомляти на services.uz.gov.ua@gmail.com.

Що відомо про масовану кібератаку на УЗ

Також повідомляється, що атака була дуже системною, нетривіальною та багаторівневою, тож перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.

Як відомо, у неділю УЗ повідомила про технічний збій, через який припинив роботу застосунок і сайт компанії. Компанія оперативно перебудувала процеси, посиливши каси додатковими працівниками і почавши оформлення квитків безпосередньо на борту. Було тимчасово відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 і 24 березня.

/ uz.gov.ua

Масштабні кібератаки - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше на державні реєстри України було здійснено масштабну кібератаку. Унаслідок атаки тимчасово призупинили роботу Єдиного та Державного реєстрів, які перебувають під управлінням Міністерства юстиції. Віцепрем'єрка Ольга Стефанишина повідомила, що атаку здійснили росіяни з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Хакерську атаку здійснило угруповання, пов'язане з ГРУ РФ. Стефанишина заявила, що є резервні копії реєстрів, і після відновлення системи відбудеться ґрунтовний аналіз атаки для підвищення захисту. Наразі робота реєстрів відновлюється.

Як повідомляв Главред, раніше фахівці ГУР Міноборони України атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії. У результаті успішної операції було знищено важливі документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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