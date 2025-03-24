Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків

Олексій Тесля
24 березня 2025, 10:44
121
Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки.
УЗ
Системи Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки / Колаж: Главред, фото: УЗ, Pixabay

Головне:

  • Онлайн-продажі квитків УЗ залишаються недоступними
  • Рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок
  • Залізничні квитки можна буде придбати через каси

Масштабний серверний збій, про який АТ Укрзалізниця вперше заявила о 8:14 ранку в неділю, стався через кібератаку.

Наразі онлайн-продажі квитків залишаються недоступними, йдеться в повідомленні пресслужби компанії УЗ.

відео дня

"Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу і зараз триває. Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють із кібердепартаментом Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні УЗ.

Оскільки і раніше Укрзалізниця ставала об'єктом кібератак ворога, у компанії впроваджено протоколи резервування, сказано в повідомленні.

В УЗ наголосили, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок і всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі.

"Залізниця продовжує рух незважаючи на фізичні атаки на інфраструктуру, не зупинити її і найпідлішими кібератаками", - запевнили в УЗ.

Як працюють залізничні каси

В УЗ повідомили, що до кінця дня 24 березня квитки можна буде придбати через каси. Вони посилені персоналом. На 24 і 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах.

"У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу - прямуйте безпосередньо до поїзда. Наші поїзні бригади проінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (перепрошуємо заздалегідь, можуть не бути в наявності місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)", - повідомили в УЗ.

Для подорожей пізніше 25 березня УЗ наполегливо радить не штурмувати каси сьогодні.

"Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправленням сьогодні-завтра. Ми проінформуємо одразу щодо відновлення онлайн сервісів і всі зможуть придбати квиток онлайн", - ідеться в повідомленні.

Також опубліковано інструкцію повернення квитків:

  • усі, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, може зробити це онлайн;
  • достатньо принаймні за годину до відправлення вашого рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону;
  • заявку буде опрацьовано протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем;
  • про нестандартні випадки просять повідомляти на services.uz.gov.ua@gmail.com.

Що відомо про масовану кібератаку на УЗ

Також повідомляється, що атака була дуже системною, нетривіальною та багаторівневою, тож перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.

Як відомо, у неділю УЗ повідомила про технічний збій, через який припинив роботу застосунок і сайт компанії. Компанія оперативно перебудувала процеси, посиливши каси додатковими працівниками і почавши оформлення квитків безпосередньо на борту. Було тимчасово відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 і 24 березня.

Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків
/ uz.gov.ua

Масштабні кібератаки - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше на державні реєстри України було здійснено масштабну кібератаку. Унаслідок атаки тимчасово призупинили роботу Єдиного та Державного реєстрів, які перебувають під управлінням Міністерства юстиції. Віцепрем'єрка Ольга Стефанишина повідомила, що атаку здійснили росіяни з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Хакерську атаку здійснило угруповання, пов'язане з ГРУ РФ. Стефанишина заявила, що є резервні копії реєстрів, і після відновлення системи відбудеться ґрунтовний аналіз атаки для підвищення захисту. Наразі робота реєстрів відновлюється.

Як повідомляв Главред, раніше фахівці ГУР Міноборони України атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії. У результаті успішної операції було знищено важливі документи і дані, що зберігалися на військових, адміністративних і фінансових серверах.

Читайте також:

Що таке "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укрзалізниця кібератака хакерська атака
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

12:52Фронт
Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

12:14Синоптик
Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

11:23Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчиках

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчиках

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

Чому США змінили позицію щодо ядерної зброї України в 90-х: правда від екс-нардепа

Чому США змінили позицію щодо ядерної зброї України в 90-х: правда від екс-нардепа

Останні новини

13:01

Юрій Карасьов: російський ГРУшник, фінансові тіні корупції та обхід санкцій

12:52

Дуже важливі операції: у ЗСУ повідомили про звільнення території на Харківщині

12:52

РФ б'є по Києву "термобаричними дронами": експерт назвав головну небезпеку

12:51

За місяць після заручин: Вітвіцька заговорила про весілля з нареченим-військовим

12:40

Скільки коштуватимуть долар і євро у квітні: експерт дав прогноз

Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітняЗаборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня
12:30

"Прожив неймовірне життя": помер автор хіта "Dirty Water"

12:22

Ціни на цигарки злетять: Зеленський підписав відповідний закон

12:14

Україну атакував 6-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

11:54

Трамп закотив істерику через свій портрет: що не так із картиною

Реклама
11:50

"Дуже багато запитань": Марина Боржемська здивувала зізнанням про особисте життя

11:27

Астропрогноз на 14 років: транзит Нептуна 31 березня змінить життя всіх знаків зодіакуВідео

11:23

Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

11:17

5 знаків зодіаку, які притягують гроші

10:59

"Поближче до Тіни": Дан Балан уперше за довгий час приїхав в Україну

10:44

Масштабна кібератака на УЗ: як курсують поїзди й що з продажем квитків

10:44

Інформаційний мотлох. Навіщо бреше і що приховує компанія МІК і її власникПогляд

10:34

Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ

10:25

Китайський гороскоп на завтра 25 березня: Козлам - конфлікти, Свиням - чутки

10:06

ЗСУ розірвали логістику РФ ударом по важливому аеродрому: деталі від експерта

09:43

Коли садити картоплю у 2025 році в Україні: точні дати для найкращого врожаю

Реклама
09:28

Репер ХАС прийняв пропозицію від української співачки - деталі

09:26

Трампісти: планета Земля і не таке переживалаПогляд

09:01

Карта Deep State онлайн за 24 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:58

Україну накриє негода, синоптики попередили про небезпеку для одного регіону

08:50

Сама зайшла: нові деталі у справі української моделі, яку знайшли в ОАЕ

08:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

08:10

Яка перша назва Москви: історик зробив несподіване відкриттяВідео

08:00

Українські військові знищили 4 гелікоптери РФ у Бєлгородській області

07:55

"Вау": Катерина Усик показала, який вигляд має її мама-красуня

07:54

"Трамп починає сердитися": у The Telegraph з'ясували деталі мирних переговорів

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: загадка на 17 секунд для людей з високим IQ

06:46

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждаліФото

06:21

Такого ще не було в політичній історії: що таке ТрампізмПогляд

05:13

Змусять серце швидше битися: найкращі фільми про кохання, які варто переглянути

04:32

Чому США змінили позицію щодо ядерної зброї України в 90-х: правда від екс-нардепаВідео

04:00

В Україні хочуть запровадити штраф для водіїв, які гальмують перед камерами

03:30

Мокрий сніг, дощі та +23: синоптики ошелешили прогнозом погоди на тиждень

01:30

Зірка "Затоки Доусона" розповів про свою онкологію: "Бачу фінішну межу"

01:10

"Захід зі зміцнення довіри": у Трампа хочуть змусити Путіна повернути українських дітей

23 березня, неділя
23:20

Ziferblat назвали своїх головних фаворитів на Євробаченні-2025Відео

Реклама
23:08

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

22:49

Два "яструби" Путіна: Маломуж пояснив, чим небезпечні нові переговорники від РФ

22:44

Неможливо придбати квитки: в Укрзалізниці масовий збій, названо дату відновлення

22:03

Теракт в Одеській області: правоохоронці розповіли важливі новини

22:02

Міс Україна Всесвіт-2021 "наволонтерила" собі бойфренда-військового - деталі

21:47

Путін не припинить "мріяти" про СРСР: названо ключовий крок для Європи

20:38

"Треба дотиснути Путіна": Зеленський зробив заяву про перемовини в Ер-Ріяді

20:37

Як у старі добрі часи: Андрій Данилко показав фото з "Гелею" Щоголевою

20:17

Ядерне роззброєння України: як США в 90-х підтримали МосквуПогляд

20:10

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчикахВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти