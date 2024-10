Хакери зламали роспропаганду: у РФ поскаржилися на "безпрецедентну" кібератаку

Хакерська група, яка нібито пов'язана з Україною, 7 жовтня здійснила кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Російська влада назвала її "безпрецедентною". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія повідомила, що вночі невідомі зламали онлайн-сервіси ВДТРК, а прокремлівське російське видання "Газета" повідомило, що атака призвела до припинення мовлення російських державних телеканалів "Россия-1", "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель" і близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

Співробітники ВДТРК поскаржилися, що атака видалила всю резервну інформацію.

Джерело у сфері інформаційної безпеки Росії стверджує, що кібератаку здійснила хакерська група "sudo rm-RF". Назва групи означає команду в Linux для видалення файлів.

Український телеканал "Суспільне", посилаючись на власні джерела, заявив, що "sudo rm-RF" взяла на себе відповідальність.

За словами експерта з інформаційної безпеки, хакери, найімовірніше, використовували тип вірусу-шифрувальника, який видаляє файли, а не просто шифрує їх, і попередив, що ВДТРК тепер доведеться закрити вразливість, а також відновити резервні копії своїх систем.

Представник Кремля Дмитро Пєсков висловив підтримку ВГТРК і охарактеризував кібератаку як атаку на російську критичну інфраструктуру.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.