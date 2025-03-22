Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Шторм може викликати низку неприємних симптомів, особливо у метеочутливих людей.

https://glavred.net/synoptic/vlupil-6-ballnyy-shtorm-ukrainu-nakryla-moshchnaya-magnitnaya-burya-10649393.html Посилання скопійоване

Землю атакувала магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Яка потужність магнітної бурі

Як довго буде тривати шторм

У суботу, 22 березня, Україну атакувала чергова магнітна буря. Потужність сонячної активності оцінюють у К-індекс 6 (червоний), що відповідає сильному шторму. Про це повідомляє meteoagent.

Аналітики зазначають, що протягом наступних днів потужність шторму почне знижуватися.

відео дня

Наприклад, у неділю, 23 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

У понеділок, 24 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень).

Медики попереджають, що магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, підвищену втому та коливання артеріального тиску, особливо у метеозалежних людей. Також можливі тимчасові збої в роботі зв’язку та електронних систем.

Україну атакувала 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

Як уберегтися від впливу магнітної бурі?

Фахівці рекомендують:

уникати перевтоми;

більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;

знизити споживання кави та алкоголю;збалансований раціон. Зокрема, як писав Главред, необхідно відмовитися від жирної, смаженої, гострої їжі, борошняних виробів;

споживати достатню кількість води;

стежити за тиском та пульсом;

не перенавантажувати себе фізично та емоційно.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред