Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Ви дізнаєтеся:
- Яка потужність магнітної бурі
- Як довго буде тривати шторм
У суботу, 22 березня, Україну атакувала чергова магнітна буря. Потужність сонячної активності оцінюють у К-індекс 6 (червоний), що відповідає сильному шторму. Про це повідомляє meteoagent.
Аналітики зазначають, що протягом наступних днів потужність шторму почне знижуватися.
Наприклад, у неділю, 23 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
У понеділок, 24 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень).
Медики попереджають, що магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, підвищену втому та коливання артеріального тиску, особливо у метеозалежних людей. Також можливі тимчасові збої в роботі зв’язку та електронних систем.
Як уберегтися від впливу магнітної бурі?
Фахівці рекомендують:
- уникати перевтоми;
- більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі;
- знизити споживання кави та алкоголю;збалансований раціон. Зокрема, як писав Главред, необхідно відмовитися від жирної, смаженої, гострої їжі, борошняних виробів;
- споживати достатню кількість води;
- стежити за тиском та пульсом;
- не перенавантажувати себе фізично та емоційно.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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