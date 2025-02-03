ССО атакували два стратегічні обʼєкти РФ: у Генштабі озвучили наслідки ударів

Обидва об’єкти виробляють велику кількість пального для російської окупаційної армії.

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Українські сили уразили стратегічні обʼєкти в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, який переробляє майже 6% всієї нафти в РФ

Українські безпілотники також вдарили по Астраханському ГПЗ

Сили оборони вночі 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

У повідомленні йдеться, що обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

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"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються", - написали у Генштабі ЗСУ.

У пресслужбі наголосили, що бойова робота по стратегічних об’єктах, залучених у забезпеченні збройної агресії РФ проти України надалі триватиме.

У Силах Спеціальних Операцій ЗСУ уточнили, що на Волгоградському НПЗ, що переробляє майже 6% всієї нафти в РФ, уражено одразу кілька об’єктів - факельне господарство, установки первинної переробки, а також технологічні установки. Пожежа досі триває.

Тим часом влада регіону після десятків вибухів оголосила "червоний" рівень небезпеки та закрила аеропорт "Волгоград".

Астраханський ГПЗ — одне з основних енергетичних підприємств Росії, яке щорічно переробляє 12 мільярдів кубометрів газового конденсату. На заводі українські безпілотники пошкодили комплекс переробки газового конденсату, пожежа досі триває.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 3 лютого в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. Тоді росЗМІ повідомили, що невідомі атакували НПЗ у Волгограді та Астраханський газопереробний завод. Місцеві жителі Волгограду скаржилися на щонайменше 10 вибухів, у кількох районах зникло світло.

Нагадаємо, НПЗ у Волгограді потрапив під атаку дронів ще у ніч на 31 січня. У Генштабі ЗС України повідомили, що за проєктною потужністю він входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Нещодавно у результаті атаки дронів, спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі у Нижегородській області.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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