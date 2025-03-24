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Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ

Альона Вороніна
24 березня 2025, 10:34
3368
Рідкісноземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.
Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ
Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік/ колаж: Главред, фото: скрін з видео, depositphotos.com/ua

Коротко:

  • У WSJ назвали основний недолік угоди між Україною і США про корисні копалини
  • Більшість таких ресурсів або на окупованих територіях, або на територіях, що під загрозою окупації

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий постачати більше зброї Україні в обмін на те, що Україна надасть йому доступ до рідкісноземельних металів. Проте – без завершення війни в Україні реалізувати цю угоду на практиці буде складно.

Про це пише The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що багато цікавих для США ресурсів розташовані або на українських територіях, які вже окупувала країна-агресорка Росія, або на тих, які перебувають під загрозою захоплення ворогом.

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"Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під російською окупацією, або під загрозою наступу Росії. Доступ до цінних українських природних ресурсів частково залежатиме від битви за схід України, де російські війська наразі просуваються", – зазначається у матеріалі.

Зокрема, йдеться саме про рідкісноземельні метали, які дуже важливі у високотехнологічних галузях – обороні, відновлюваній енергетиці та інших. Як відомо, Трамп найбільше зацікавлений саме у таких ресурсах.

"Ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", – зазначив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вольф-Крістіан Паєс.

Переговори України і США щодо завершення війни – останні новини

Як повідомляв Главред, у Саудівській Аравії ввечері в неділю, 23 березня, відбулися переговори України та США. Ці переговори відбулися перед зустріччю американської та російської делегацій.

Після переговорів Умєров розповів перші подробиці. Міністр оборони України Рустем Умєров зробив першу заяву після переговорів і заявив, що ця розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

"Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – написав Умєров.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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