Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік – WSJ

Рідкісноземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.

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Угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік/ колаж: Главред, фото: скрін з видео, depositphotos.com/ua

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У WSJ назвали основний недолік угоди між Україною і США про корисні копалини

Більшість таких ресурсів або на окупованих територіях, або на територіях, що під загрозою окупації

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий постачати більше зброї Україні в обмін на те, що Україна надасть йому доступ до рідкісноземельних металів. Проте – без завершення війни в Україні реалізувати цю угоду на практиці буде складно.

Про це пише The Wall Street Journal. У виданні зазначають, що багато цікавих для США ресурсів розташовані або на українських територіях, які вже окупувала країна-агресорка Росія, або на тих, які перебувають під загрозою захоплення ворогом.

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"Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під російською окупацією, або під загрозою наступу Росії. Доступ до цінних українських природних ресурсів частково залежатиме від битви за схід України, де російські війська наразі просуваються", – зазначається у матеріалі.

Зокрема, йдеться саме про рідкісноземельні метали, які дуже важливі у високотехнологічних галузях – обороні, відновлюваній енергетиці та інших. Як відомо, Трамп найбільше зацікавлений саме у таких ресурсах.

"Ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", – зазначив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вольф-Крістіан Паєс.

Переговори України і США щодо завершення війни – останні новини

Як повідомляв Главред, у Саудівській Аравії ввечері в неділю, 23 березня, відбулися переговори України та США. Ці переговори відбулися перед зустріччю американської та російської делегацій.

Після переговорів Умєров розповів перші подробиці. Міністр оборони України Рустем Умєров зробив першу заяву після переговорів і заявив, що ця розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

"Завдання Президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – написав Умєров.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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