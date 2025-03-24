РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі

У Фастівському районі Київщини внаслідок атаки російських безпілотників поранено 37-річного чоловіка.

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Стали відомі наслідки російської атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС, КОВА

Коротко:

РФ вдарила дронами по Київщині та Запоріжжю

Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Спалахнули пожежі. На Київщині поранено чоловіка. На Запоріжжі також є постраждалий.

Як повідомили в Київській ОВА, у Фастівському районі пошкоджено два приватні будинки, була пожежа на території торговельного підприємства.

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Унаслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У нього поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітки, стегон, голови. Уся необхідна медична допомога надається. Його госпіталізовано до місцевої лікарні.

У військовій адміністрації додали, що внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Крім того, ліквідовано пожежу на території торговельного підприємства.

Дронова атака по Запоріжжю

Російські війська завдали удару безпілотниками по місту Запоріжжя та району.

"Унаслідок обстрілу постраждала одна людина, у неї гостра реакція на стрес. Кількість постраждалих уточнюється", - повідомили в ДСНС Запоріжжя.

У Запоріжжі сталося загоряння гаража і пошкодження газової труби. За іншою адресою горіли уламки безпілотника. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

У Запорізькому районі загорілися господарська будівля та сінник. Також за іншою адресою горіли уламки безпілотника.

"Рятувальники, які прибули на місця подій, проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідували пожежі, спричинені вибухами", - повідомили в ДСНС.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 23 березня в Києві прогриміли вибухи. Країна-агресор Росія атакувала столицю дронами. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житловий будинок у Дніпровському районі.

Увечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилеподібного вторгнення, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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