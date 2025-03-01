У Білому домі зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

Речниця Білого дому заявила, що американський народ "втомився сплачувати рахунки" за Україну.

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Речниця Білого дому зробила заяву про допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот, pixabay.com

Ключові тези речниці Білого дому:

США більше не надаватимуть "порожніх чеків на далеку війну"

Пріоритет Штатів - мирні переговори, а не продовження війни

Обидві сторони конфлікту мають бути готовими до компромісів

Адміністрація президента США Дональда Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну". Таку заяву зробила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News після перепалки між українським та американськими лідерами в Овальному кабінеті.

Лівітт заявила, що у пріоритеті в США нібито мирні переговори, а не продовження війни.

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"Джо Байден більше не перебуває в Овальному кабінеті, і ми більше не збираємося просто так виписувати чеки на конфлікт, що йде далеко від нас, без реального, довгострокового миру", - заявила Лівітт.

Крім того, речниця Білого дому вказала на важливість поступок з боку всіх учасників переговорів. Вона висловила думку, що для успіху мирних переговорів необхідно, щоб обидві сторони конфлікту взяли активну участь у діалозі і були готові до компромісів.

Вона також зазначила, що Зеленський фактично спровокував віцепрезидента Венса перед камерами.

"Як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями" - сказала Лівітт.

Речниця Білого дому додала, що американський народ "втомився сплачувати рахунки" за Україну, цитує BBC.

"Він (президент України Володимир Зеленський - Главред) відмовляється визнати практичну реальність цієї війни. Війна триває роками, його співвітчизники гинуть, а люди, які фінансують ці зусилля - американський народ - втомилися підтримувати війну, - сказала Левітт журналістам біля Білого дому.

Вона додає, що Зеленський зараз опинився в "зовсім іншій ситуації", ніж у 2022 році, коли почалася війна в Україні.

"Карти не на його користь. Вони на користь президента Трампа", - підкреслила вона, додаючи, що Трамп має інші пріоритети, ніж остання адміністрація США, і хоче припинення війни.

"Не схоже, що Зеленський поки що хоче цього", - резюмувала речниця Білого дому.

Заява речниці щодо військової допомоги Україні - дивіться відео:

Зустріч Зеленського і Трампа - що сталося в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Пізніше Зеленський розповів, що його розлютило на зустрічі в Овальному кабінеті. Він також зазначив, що шкодує про те, що трапилося.

"Коли я перебуваю в США, мені великі політики США починають казати, що вся країна зруйнована, солдати тікають з поля бою, мільйони людей вбиті. (...) Я не хочу втрачати наше партнерство зі США. І я просто сказав, будь ласка, будьте коректні з цими числами. Коли вони говорять про мільйони втрат - це не мільйони втрат", - наголосив український лідер.

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Хто така Керолайн Лівітт? Керолайн Лівітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Лівітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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