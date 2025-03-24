Одразу кілька популярних продуктів подорожчають у квітні: скільки доведеться платити

Ви дізнаєтеся:
- Які продукти подорожчають у квітні цього року
- Які причини зростання вартості такої продукції
У квітні 2025 року в Україні зростуть ціни на низку популярних продуктів. Зокрема, очікується сезонне подорожчання деяких овочів, також суттєво зросте в ціні м'ясо.
Проте деякі продукти навпаки подешевшають. Про це розповіли експерти у коментарі Главреду.
Зростання цін на овочі
За словами головної наукової співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, у квітні цього року очікується незначне сезонне подорожчання овочів. У порівнянні з цінами цієї продукції в березні, вартість деяких овочів може зрости до 5%.
"Перш за все, через втрату якісних показників, що пов’язані переважно зі складнощами зберігання найбільш помітно можуть зрости ціни на капусту білокачанну – до 52,0 грн/кг (+3 %), а також на моркву – до 42,5 грн/кг (+1,6 %). Ціна на картоплю може зрости до 33 грн/кг (+2 %), що, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціна на цибулю ріпчасту, за достатнього рівня пропозиції, залишатиметься практично сталою – до 16 грн/кг", – зазначила експерт.
Хто така Інна Сало?
Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.
Подорожчання м’яса
Крім зростання ціни на овочі, буде спостерігатися також подорожчання м’яса. Як зазначають науковці Інституту аграрної економіки, у квітні очікується підвищення роздрібних цін на основні види м’яса (яловичина, свинина та курятина) до 9%.
На думку науковиці Наталії Копитець, м'ясо зросте в ціні через кілька факторів. Серед них, зокрема, скорочення поголів’я худоби та птиці внаслідок бойових дій у прифронтових районах, подорожчання вартості електроенергії для виробництв і зернових та олійних культур як складових кормів. Копитець додала, що останні фактор також буде однією з причин подорожчання хлібобулочних виробів – через це хліб може зрости в ціні ще на 1,5-3 %упродовж квітня.
На які продукти знизяться ціни
Водночас деякі продукти подешевшають у квітні. Згідно з прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у другий місяць весни буде незначне зниження закупівельних цін на молоко, яке надходить на переробку від сільськогосподарських підприємств. Відповідно це вплине і на роздрібні ціни на молочні продукти – ціни на цю продукцію незначно знизяться.
"За попередніми розрахунками експертів Інституту аграрної економіки, вартість молокопродуктів у роздрібній торгівельній мережі в квітні цього року буде така: молоко пастеризоване жирністю 2,5 % – 40,6 грн/кг (-1 %), сир кисломолочний (9 %) – 159,4 грн/кг (-0,4 %), сир твердий (50 %) – 302,2 грн/кг (-0,6 %)", – сказав у коментарі Главреду провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус.
Хто такий Іван Свиноус?
Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ціни неймовірно злетять – до Великодня подорожчають 3 популярні продукти. Ціна на три важливі для українців продукти зросте перед Великоднем – експерти пояснили причини подорожчання.
Також раніше повідомлялося, що яйця будуть по кишені кожному – експерт назвав дату, коли продукт здешевшає. Доктор сільськогосподарських наук потішив українців новим прогнозом щодо цін на яйця.
агадаємо, в Україні різко впала ціна на популярний продукт. В Україні ціни на пшеничне борошно знизилися на 16% за останній місяць. Середня вартість цього продукту становить 25,8 гривні за кілограм.
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