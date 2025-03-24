Скандальна суперечка з Трампом у Білому домі: Зеленський розповів подробиці

Почуття гідності стало одним із ключових мотивів українців у боротьбі з російською агресією, наголосив президент.

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Володимир Зеленський розповів про скандал із Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

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Зеленський під час суперечки з Трампом відстоював гідність України

Україна сподівалася отримати підтвердження підтримки від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час напруженої дискусії з Дональдом Трампом у Білому домі наприкінці лютого він відстоював гідність України.

"У тій розмові я захищав гідність України", - наголосив глава держави в інтерв'ю Time.

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Він зазначив, що саме почуття гідності стало одним із ключових мотивів українців у боротьбі з російською агресією.

"Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою", - сказав президент, додавши, що українці об'єднуються, коли йдеться про свободу і демократію.

Журнал Time зазначає, що наприкінці лютого Україна сподівалася отримати підтвердження підтримки від США, але в той момент це відчуття було під загрозою.

"Але в той момент було відчуття, що ми не є союзниками або не займаємо позицію союзників", - резюмував Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа - скандал в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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Що відомо про Time? Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії. Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу. Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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