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Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці

Олексій Тесля
22 березня 2025, 07:50
215
Зафіксовано просування російських окупантів у Донецькій області.
Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 71 ОЄБр, 56 ОМБр

Важливо:

  • РФ просунулася в районі двох населених пунктів у Донецькій області
  • Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки

Армія країни-агресора РФ просунулася в районі двох населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного проєкту DeepState.

відео дня

Як повідомляється, російські війська просунулися поблизу Іванівки та Ямполівки.

"Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки", - зазначається в повідомленні DeepState.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ на двох напрямках. Основна частина бойових зіткнень відбувається на Покровському і Торецькому напрямках.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, чи може РФ захопити Харків, Суми, Запоріжжя. Занадто складним завданням виглядає також форсування Дніпра і захоплення Херсона.

Як писав Главред, раніше повідомлялося про загрозу захоплення плацдармів на Запоріжжі. Ворог намагається захопити певні плацдарми і панівні висоти.

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Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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