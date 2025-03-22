Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці

Важливо:
- РФ просунулася в районі двох населених пунктів у Донецькій області
- Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки
Армія країни-агресора РФ просунулася в районі двох населених пунктів у Донецькій області.
Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного проєкту DeepState.
Як повідомляється, російські війська просунулися поблизу Іванівки та Ямполівки.
"Ворог просунувся біля Іванівки та Ямполівки", - зазначається в повідомленні DeepState.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ на двох напрямках. Основна частина бойових зіткнень відбувається на Покровському і Торецькому напрямках.
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, чи може РФ захопити Харків, Суми, Запоріжжя. Занадто складним завданням виглядає також форсування Дніпра і захоплення Херсона.
Як писав Главред, раніше повідомлялося про загрозу захоплення плацдармів на Запоріжжі. Ворог намагається захопити певні плацдарми і панівні висоти.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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