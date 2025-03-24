'Трамп починає сердитися': у The Telegraph з'ясували деталі мирних переговорів

Плани Трампа і Путіна щодо завершення бойових дій в Україні дещо розходяться.

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Кремль послаблює надії Трампа на припинення вогню в Україні до Великодня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головні тези:

Трамп незадоволений через продовження ракетних обстрілів

США не втрачають оптимізму щодо завершення війни до Великодня

Президент США чекає "правильної угоди"

Президент США Дональд Трамп починає "все більше сердитися" через те, що Росія продовжує масовано обстрілювати Україну різними видами озброєння. Про це пише видання The Telegraph з посиланням на джерела в Білому домі.

"Джерела, близькі до пана Трампа, повідомили в неділю ввечері, що він готовий чекати на правильну угоду, але деякі з них кажуть, що він дедалі більше сердиться через продовження ракетних обстрілів і атак із безпілотників, які відбуваються попри обіцянки обох сторін щодо міні-перемир'я", - пише видання.

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Також у Білому домі вважають, що Трамп "буде розчарований" у разі, якщо і Росія, і Україна продовжуватимуть обстрілювати інфраструктурні об'єкти один одного.

Журналісти зазначають, що Трамп не перестав покладати надії на свої плани щодо завершення російсько-української війни вже до Великодня. Його посол у Москві в неділю заявив про оптимістичні надії Білого дому на переговори, які проходили в Саудівській Аравії. За його словами, вони мають на меті стати базою для подальшого остаточного врегулювання конфлікту.

Водночас джерела видання в Росії стверджують, що плани Трампа і Путіна щодо завершення бойових дій дещо розходяться, як і надії, які покладають обидві сторони на переговори в Саудівській Аравії.

У неділю в Кремлі применшили надії Білого дому. Представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що попереду на сторони чекає ще багато нюансів для обговорення. За його словами, сторони, між якими відбуваються переговори, перебувають лише на старті шляху, а попереду на них чекають "важкі обговорення".

"Ми лише на початку цього шляху", - заявив він.

Переговори в Саудівській Аравії: результати / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розповів, як тривають переговори щодо завершення війни рф проти України. За його словами, зараз обговорюються питання "щодо поділу земель".

У понеділок, 24 березня, американські чиновники планують провести окремі зустрічі з представниками України та Росії в Саудівській Аравії, прагнучи ініціювати непрямі переговори між сторонами.

Раніше прессекретар Держдепартаменту США Теммі Брюс заявив, що після трьох років війни Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню".

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