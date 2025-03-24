В ОП озвучили нові деталі переговорів України і США в Саудівській Аравії

Сторони обговорювали не лише обопільне припинення вогню та повернення українських дітей і військовополонених.

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Представники США і України тепер зустрічатимуться на регулярній основі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, facebook.com/leshchenko.ukraine

Що сказав Лещенко:

Україна і США обговорювали припинення обстрілів українських портів

Під час переговорів йшла мова про обмін військовополонених та дітей

Зустрічі технічних груп України і США відбуватимуться регулярно

Україна та США 23 березня провели переговори у Саудівській Аравії, де обговорювалася кілька ключових питань. Про це в етері телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

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"Йшлося про взаємне припинення вогню - ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти та наші порти", - пояснив він.

Окрім цього сторони обговорили безпеку судноплавства, повернення українських дітей, яких незаконно депортувала країна-агресорка Росія, а також військовополонених.

Лещенко наголосив, що переговори між Україною та США є технічним процесом, тож у майбутньому подібні зустрічі будуть проводитися на регулярній основі.

Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Переговори України та США у Саудівській Аравії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 23 березня Україна і США провели переговори в Саудівській Аравії. Ця зустріч відбулася перед переговорами США і РФ, які заплановані на понеділок, 24 березня.

Цікаво, що напередодні помічник американського президента з питань нацбезпеки Майкл Волтц зазначив, що те, що технічні групи США проведуть перемовини як з українцями, так і росіянами означає непрямий діалог між Києвом і Москвою.

Після переговорів міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію заявив, що ця розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема енергетику.

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Хто такий Сергій Лещенко? Сергій Анатолійович Лещенко (нар. 30 серпня 1980, Київ, УРСР) — український політик, народний депутат ВРУ VIII скл., член Комітету з питань запобігання і протидії корупції, радник керівника Офісу Президента.

Заступник головного редактора "Української правди" (2002—2014).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" (з грудня 2019 року).

У січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, пише Вікіпедія.

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