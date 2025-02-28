Зеленський зробив першу заяву після скандалу в Білому домі

Зеленський заявив, що Україні потрібен справедливий та тривалий мир.

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Зеленський зробив першу заяву після скандалу з Трампом / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на фоні скандалу з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую Президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав Зеленський.

Зеленський зробив першу заяву після скандалу з Трампом / фото: скріншот

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україні необхідні реальні гарантії безпеки, бо без них війна повернеться.

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"Безпека – це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар. Президент бореться за нашу країну, за кожного, хто захищає про справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка", - написав Єрмак.

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