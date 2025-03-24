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Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ "злили" секретні документи Путіна

Юрій Берендій
24 березня 2025, 18:11
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Російська економіка може не витримати зниження цін на нафту на тривалий період та може повторити долю СРСР, йдеться у матеріалі Reuters.
Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ
Росію може чекати доля СРСР - ЗМІ опублікували таємний звіт уряду / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео YouTube

Про що йдеться у матеріалі Reuters:

  • США та ОПЕК можуть різко опустити ціни на нафту
  • Зменшення цін на нафту є ризиком для Росії
  • Зниження ціни на нафту на тривалий період стало однією із причин розпаду СРСР

Центральний банк Росії застеріг кремлівських політиків, що США та ОПЕК можуть спричинити різке падіння цін на нафту, подібне до кризи 1980-х років, яка сприяла розпаду СРСР. Це попередження з’явилося за кілька тижнів до початку переговорів між Путіним і Трампом щодо припинення війни в Україні. Про це йдеться в закритій презентації, підготовленій для обговорення на нараді під керівництвом прем'єр-міністра Михайла Мішустіна у лютому, доступ до якої отримало агентство Reuters.

Трамп заявив, що у разі відсутності мирної угоди може посилити санкції проти Росії. Він також анонсував збільшення нафтовидобутку в США та закликав Саудівську Аравію, одного з лідерів ОПЕК, наростити видобуток для підтримки світової економіки.

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Росія може повторити долю СРСР: ЗМІ
Що відомо про ОПЕК та ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

Центробанк, який щорічно аналізує економічні ризики у закритих звітах, не уточнив, за яким сценарієм може відбутися обвал ринку та наскільки високими є ці загрози.

Раніше у своїх звітах він уже визнавав ризики, пов’язані з цінами на нафту, однак уперше так детально вказав на можливість тривалого періоду низьких цін.

"Міністерство економіки також зробило окрему презентацію для зустрічі, посилаючись на інші ризики для економіки, такі як слабша активність інвесторів, зростання витрат і "погані борги".Немає жодних ознак того, що ОПЕК планує будь-які зміни в політиці пропозиції, які б призвели до різкого зростання видобутку", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що хоча Сполучені Штати мають можливість збільшити видобуток нафти, основний приріст, ймовірно, забезпечать інші країни, що не входять до ОПЕК, зокрема Гайана, Бразилія та Казахстан, де провідні світові нафтові компанії активно розширюють видобуток.

"Значним ризиком є ціна на нафту", - зазначається в одному зі слайдів, які переглянуло агентство Reuters. Серед потенційних загроз згадується значне зростання видобутку як у США, так і в країнах поза межами ОПЕК.

Також у документі вказано, що резервні потужності ОПЕК перебувають на майже рекордному рівні, що еквівалентно обсягам експорту сирої нафти з Росії.

"Історичний прецедент - після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках, 18 (!!!) років низьких цін на нафту", - сказано на слайді презентації з трьома знаками оклику.

Як ціна на нафту вплинула на розвал СРСР

Як зазначає Reuters, нафта й газ були одночасно головною перевагою та слабким місцем Росії ще з часів відкриття одного з найбільших у світі вуглеводневих басейнів у Західному Сибіру після Другої світової війни.

Протягом десятиліть високі ціни на нафту забезпечували економічну стабільність Кремля та дозволяли фінансувати політичні проєкти за кордоном – від підтримки урядів Куби до Анголи та В'єтнаму.

Однак, коли ціни на нафту різко знижувалися, економіка зазнавала серйозних потрясінь із глобальними наслідками. Найяскравішим прикладом став 1991 рік, коли падіння нафтових доходів сприяло розпаду Радянського Союзу.

Зазначається, що обвал цін у 1980-х позбавив СРСР можливості конкурувати зі США в гонці озброєнь, що ще більше загострило економічну кризу. Ці події призвели до остаточного розпаду держави, що президент Росії Володимир Путін неодноразово називав трагедією.

Ціни на нафту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що падіння ціни на нафту нижче 50 доларів за барель матиме негативні наслідки для Росії. За його прогнозом, таке зниження може стати реальністю впродовж наступних 3-4 місяців. Водночас надто низькі ціни на нафту невигідні Сполученим Штатам, оскільки це може негативно позначитися на їхній нафтовій галузі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група із санкцій проти Росії пропонує встановити граничну ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив 24 січня, що ОПЕК має знизити ціни на нафту, щоб послабити Росію, оскільки дешевша нафта сприятиме швидшому завершенню війни в Україні.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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