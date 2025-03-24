Трамп закотив істерику через свій портрет: що не так із картиною

За словами господаря Білого дому, портрет 44-го президента США Барака Обами художниця зробила "чудовим".

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Дональд Трамп зробив скандальну заяву / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

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Трамп заявив про те, що йому не подобається його портрет у Капітолії штату Колорадо

Трамп звернувся до губернатора з проханням прибрати портрет

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що йому не подобається його портрет, розміщений у галереї портретів американських лідерів у Капітолії штату Колорадо. Він припустив, що картина була "навмисно спотворена" і закликав її прибрати.

"Ніхто не любить поганих фотографій або картин, на яких зображений сам, але той, що в Колорадо, в Капітолії штату, розміщений губернатором, разом з усіма іншими президентами, був навмисно спотворений до такого рівня, якого навіть я, мабуть, ніколи раніше не бачив", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

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За словами господаря Білого дому, портрет 44-го президента США Барака Обами художниця зробила "чудовим", і наголосив, що його портрет - "справді найгірший".

"Мабуть, з віком вона втратила свій талант. У будь-якому разі, я б вважав за краще не мати жодної картини, ніж мати цю, але багато людей з Колорадо дзвонили і писали, щоб поскаржитися. Насправді, вони дуже розлючені через це!" - пише він.

Водночас Трамп звернувся "від імені цих людей" до губернатора штату Джареда Поліса з проханням прибрати згаданий портрет. "Джареду має бути соромно!" - додав президент США.

/ truthsocial.com

Раніше повідомлялося про те, що американці масово виступають проти Трампа. За результатами опитування більшість американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом.

Як повідомляв Главред, раніше американці масово вийшли на мітинги і вигукували гасла зі словами "імпічмент Трампу". Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

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Що відомо про Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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